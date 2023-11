Digital World (DWAC) aktie er dykket: Undgå Trump SPAC for enhver pris

Digital World Acquisition (NASDAQ: DWAC) aktiekursen har bevæget sig sidelæns i de seneste par uger, mens investorerne venter på den eventuelle fusion. Aktierne handlede til $15,45 tirsdag, et par point højere end sidste måneds laveste på $14,25. I alt er de steget med 25 % fra det laveste punkt nogensinde og forbliver 91 % under det højeste niveau nogensinde.

Muligheder og risici forude

Årets største DWAC-nyhed var dens $18 millioner forlig med Securities and Exchange Commission (SEC). Forliget, selvom det var dyrt, afsluttede en lang strid, der forhindrede den eventuelle SPAC-fusion med Trumps Truth Social.

Den anden store nyhed var SPAC’s beslutning om at forlænge sin due diligence-periode indtil september 2024. I de fleste perioder tager SPAC-fusioner mindre end 7 måneder at gennemføre. Det rejser nogle alvorlige spørgsmål om, hvorvidt aftalen bliver til noget.

Der er et par muligheder for DWAC-aktier forude. For det første mener analytikere, at Truth Social vil se mere aktivitet frem mod næste folketingsvalg i 2024. I de fleste perioder ser sociale medievirksomheder som Twitter, Reddit og Facebook mere aktivitet i en valgperiode.

Den anden sandsynlige mulighed er, at netværkets aktivitet vil se mere efterspørgsel, da Trumps straffesager sandsynligvis vil føre til mere aktivitet. Alt dette kan føre til mere omsætning for virksomheden.

Risici opvejer muligheder

Jeg tror på, at DWAC og Trumps Truth Social står over for flere udfordringer end muligheder. For det første er der det faktum, at Truth Social ikke klarer sig godt med hensyn til brug. Et kig på brugermålinger viser, at Trump har mindre end 6 millioner Truth Social-tilhængere.

Derimod havde han over 80 millioner følgere på Twitter. Derfor er virkeligheden, at den ikke har skalaen til at konkurrere med folk som Twitter, Facebook og Snap.

For det andet står Truth Social over for risici ved at tjene penge, da mange store virksomheder ikke ønsker at blive forbundet med den højreorienterede side. Det har vi set i mainstream-medierne, hvor mange store virksomheder har holdt sig væk fra Fox News og endda Rumble.

For det tredje har SPAC’er historisk set ikke været gode resultater. Populære SPAC’er som Virgin Galactic, ContextLogic, VinFast og Canoo er dykket hårdt i de sidste par måneder. Derfor er der sandsynlighed for, at DWAC-aktierne vil fortsætte med at falde efter SPAC-fusionen.

Yderligere står Truth Social over for stærk konkurrence i det højreorienterede rum. Den største konkurrent er X, tidligere kendt som Twitter, som for det meste har løst den udfordring, som Truth Social ville løse. Under Elon Musk er Twitter nu blevet et stort teltsted for mennesker i alle ideologier. Et nærmere kig på andre konservative sociale medier som Gab og Parler viser, at de har kæmpet for at få indpas. Parler lukkede ned i august.

Vigtigst af alt har Truth Social stadig ingen større markedsandel på det internationale marked, hvilket er vigtigt for alle sociale medievirksomheder. Desuden er virksomheden fuldt ud afhængig af Trump, hvilket er en højrisikosituation.

Derfor forklarer alle disse faktorer, hvorfor det er ret risikabelt at investere i DWAC-aktier. For at være klar, vil aktierne ofte have korte klemmer, hvilket gør det ret risikabelt at eje.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.