ORDI-kursen stiger, efterhånden som futures åbner, Bitcoin Ordinals volumen spidser

ORDI token var en af de bedste resultater onsdag, da investorerne jublede over springet i Ordinals NFT-salg. Tokenet steg til et højdepunkt på $14,65, det højeste niveau siden maj i år. På sit højeste steg Ordinals token med over 403 % fra det laveste niveau i september.

ORDI, det oprindelige token for Ordinals, er det bedst ydende token i denne uge. Denne stigning har skubbet dens samlede markedsværdi til over $270 millioner. Dets daglige handelsvolumen i de seneste 24 timer steg til over $569 millioner.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Der er tre grunde til, at ORDI stiger. Først sagde Binance i en erklæring, at den vil liste tokenet. Dette er en stor begivenhed, da Binance er den største kryptobørs i verden. Data fra CoinMarketCap viser, at det meste af ORDI’s volumen kom fra Binance efterfulgt af OKX og Bitget.

Den anden grund til, at ORDI-token hoppede, er, at den samlede mængde af Ordinals NFT’er sprang kraftigt. Data fra CryptoSlam viser, at Bitcoins NFT’er er steget med over 19,9% i de sidste 24 timer til over $17,7 millioner. Denne stigning var højere end for Ethereum, som håndterede NFT’er til en værdi af over $17 millioner.

Ethereum NFT’er har mistet trækkraften i de sidste par måneder, hvilket har presset deres bundpriser til et rekordlavt niveau. Som følge heraf har virksomheder i området, inklusive OpenSea annonceret betydelige fyringer.

I mellemtiden steg ORDI’s åbne interesse for futuresmarkedet. Ifølge CoinGlass steg denne åbne interesse til et rekordhøjt niveau på over $79 millioner. De fleste af disse aktiver var i Binance efterfulgt af OKX og Bitget.

Åben interesse er en vigtig figur i kryptoindustrien, der viser mængden af uudfyldte ordrer på futuresmarkedet. En højere åben interesse er et tegn på, at efterspørgslen er i en stigende tendens.

En anden vigtig målestok var likvidationer. Shorts-likvideringer steg til et rekordhøjt niveau tirsdag, da tokenet begyndte at dykke.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.