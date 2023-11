Ripple opnår nye milepæle i betalingsbranchen – detaljer

Overførselsfirmaet Ripple kom med forskellige meddelelser under sin årlige konference, Swell. Kryptofirmaet afslørede sit Ripple Payments-produkt, der repræsenterer et skridt dybere ind i den digitale betalingssektor.

Introducing Ripple Payments—the next evolution of Ripple’s payments product delivering a licensed end-to-end solution for FIs and SMEs with 70+ payout markets, expanded crypto liquidity options, integration with the XRP Ledger DEX, and much more.https://t.co/khOxtCnXin — Ripple (@Ripple) November 8, 2023

Ripple Payments lover certificerede betalingsløsninger til institutioner med 70+ udbetalingsmarkeder, øgede kryptovalutalikviditetsmuligheder og mere.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ifølge meddelelsen har Ripple opnået pengesendercertifikater i Singapore og forskellige jurisdiktioner i USA. Licenserne har givet virksomheden mulighed for at udvide sine betalingstilbud på mere end 70 udbetalingsmarkeder.

Ripples internationale betalingsplatform vil give kunderne adgang til global udbetalingsdækning. Det forbedrer XRPLedger-brugssager, hvilket potentielt øger efterspørgslen efter XRP-mønter. Firmaets chef for betalingsprodukter, Brendan Berry, udtalte,

“Med flere virksomheder end nogensinde at se reel nytte i blockchain, er vores mål at give vores kunder valgmuligheder, hastighed, brugervenlighed og overholdelse, alt sammen i ét omfattende produkt.”

Desuden støtter Ripple-partnere fortsat virksomhedens initiativ til at tilbyde sine pengeoverførsler over hele verden. Virksomheden meddelte, at Onafriq vil bruge sin kryptotransaktionsteknologi til at lancere nye betalingskorridorer mellem Afrika og andre regioner globalt.

Denne udvikling vil sandsynligvis øge XRP’s prisgenopretninger i betragtning af den stigende nytteværdi.

XRP prisudsigt

Copy link to section

XRP-prisen svævede på $0,6947 på pressetidspunktet efter en stigning på 1,59 % i 24 timer. Det fastholdt en opadgående holdning i forhold til den foregående uge og steg 15,30 % inden for de sidste syv dage.

XRP weekly chart on Coinmarketcap

Ripples token ser ud til at være klar til udvidede optrends på længere sigt i betragtning af den positive økosystemudvikling og de brede markedsudsigter.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.