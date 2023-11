FTX-token stiger med 78 %, da SEC Chair siger, at genstart af udveksling er mulig

Prisen på FTX Token (FTT) sprang mere end 78% og nåede højdepunkter på $2,36 torsdag, da det bredere kryptomarked tilføjede 3% til den globale markedsværdi.

Altcoinen, der er hjemmehørende i FTX-børsen, var styrtdykket til tæt på $0 i november, efter at platformen imploderede og indgav en konkursbegæring.

Prisen forblev under $1,35 siden. Men med den seneste optimisme på markedet og friske FTX-nyheder er 24-timers handelsvolumen steget. Relative Strength Index (RSI) er skubbet til 66, og Moving Average Convergence Divergence (MACD) signalerer bullish momentum.

Hvorfor steg prisen på FTX-tokener i vejret i dag?

FTX Tokens prisstigning faldt sammen med Bitcoins hop over $36.800 midt i frisk optimisme over en potentiel spot ETF-godkendelse. Der var dog en anden sandsynlig katalysator for FTT – kommentarer til den potentielle genstart af FTX.

Onsdag fortalte SEC-formand Gary Gensler i et interview til CNBC, at det var muligt at genstarte FTX, og bemærkede, at dette kunne være tilfældet, hvis det skete under en ny ledelse og inden for loven.

SEC-formandens kommentarer på DC Fintech Week var med henvisning til rapporter om, at tre budgivere var i gang med at genoplive den konkursramte kryptoplatform. Blandt tilbudsgiverne er Tom Farley, tidligere præsident for NYSE og grundlæggeren af den digitale aktivplatform Bullish.

Gensler bemærkede, at enhver, inklusive Farley, der er interesseret i at genåbne FTX, kan gøre det, forudsat at det sker “inden for loven.” Ifølge ham er nøglen til at få det rigtigt at “opbygge investorernes tillid” og påtage sig alle nødvendige oplysninger. Den nye ledelse bør også sikre, at de ikke blander midler og handler mod deres kunder.

FTX’s kollaps førte til, at grundlæggeren og tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried blev anklaget og fundet skyldig på syv konti, herunder bedrageri. I mellemtiden har FTX-konkursteamet antydet en potentiel genstart af børsen midt i en indsats for at afregne med kreditorer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.