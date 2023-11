Nikkei 225-indeks: bullish mønster dannes efter ny Japan-stimulus

Nikkei 225 -indekset er vendt tilbage i de seneste par dage, da USD/JPY-kursen er på sit højeste niveau i mere end tre årtier. Indekset sprang til et højdepunkt på 32.700 ¥, meget højere end sidste måneds lave på 30.250 ¥. Det nærmer sig det højeste år til dato på 34.000 ¥.

Japan ny stimulans

Nikkei 225-indekset har været i en stærk bullish trend i de sidste par måneder, da investorer er flyttet tilbage til japanske aktier. Dette opsving er faldet sammen med stigningen i amerikanske aktier.

Dow Jones-indekset sprang til et højdepunkt på $34.113, omkring 5,50% over det laveste punkt i oktober. Andre indekser som Nasdaq 100 og S&P 500-indekset er også steget. I de fleste tilfælde har disse globale indekser tendens til at have en tæt sammenhæng med hinanden.

Den anden hovedkatalysator for japanske aktier er regeringens beslutning om at lancere en ny stimuluspolitik. Landets kabinet gik med til en ny 44 milliarder dollars stimuluspakke for at overlade økonomien.

Disse midler vil komme fra udstedelse af nye statsobligationer og fra 3,9 billioner overskudsmidler fra sidste års budget. Midlerne vil også omfatte yderligere støtte til lavindkomsthusholdninger og skatterabatter.

Den nye stimuluspakke vil blive hilst velkommen af japanske virksomhedsledere. Det vil dog sandsynligvis gøre tingene værre for Japan og dets sårbare valuta, som er dykket i år. Japanske yen er faldet med mere end 30 % i de seneste år.

https://www.youtube.com/watch?v=ocEGZMMrMX4&pp=ygUOamFwYW4gc3RpbXVsdXM%3D

Stimuluspakker, især dem i USA, har været med til at sætte skub i inflationen og økonomiske vanskeligheder i økonomien. Som en del af deres COVID-19-reaktion udskrev den amerikanske regering og Fed billioner af dollars, som de gav til enkeltpersoner og virksomheder.

Japans stimulans kommer på et tidspunkt, hvor økonomien ikke er i en dårlig form. Mens inflationen er steget, er den fortsat under sine sammenlignende sammenlignende lande som USA og Sydkorea.

Den største bevægelse i Nikkei 225-indekset var Softbank. Softbank-aktiekursen er steget med mere end 1 %, selv efter selskabets WeWork indgav en konkursbegæring. Det har tabt over 15 milliarder dollars i WeWork. Softbanks nettosalg kom på 1,6 billioner yen, mens nettotabet var over 931 milliarder yen.

Sony, også et af de største underholdningsselskaber, sagde, at dets omsætning kom på 2,8 billioner yen, mens dets driftsoverskud var 263 mia. Den største svaghed var dens chipforretning.

Nikkei 225 indeks prognose

Nikkei-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Nikkei 225-indekset har gjort et bullish comeback i de seneste par uger. Den har gentestet den vigtige modstand ved 32.500 ¥, oversiden af den faldende kanal. Det er forblevet over 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (rsi) har bevæget sig over det neutrale punkt.

Derfor er udsigterne for Nikkei-indekset bullish for nu, da det har dannet et faldende kilemønster. Hvis dette sker, vil det næste nøgleniveau at se på 33.956 ¥, det højeste punkt i år.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.