Polygon (MATIC) prisprognose midt i stærk hvalaktivitet

Polygon (MATIC) steg med over 7,40% i løbet af det seneste døgn, med dets imponerende opsving, der tog alt til højder, der aldrig er blevet rørt siden juli 2023, midt i igangværende opgange på det samlede marked for kryptovaluta. Sideløbende med de betydelige gevinster i løbet af de seneste måneder, har kryptohvaler støt akkumuleret MATIC-tokens.

Alt skiftede hænder til $0,8163 på pressetidspunktet, en stigning på 22% i løbet af de sidste syv dage. I mellemtiden viser on-chain-statistikker, at rigdomspunge har akkumuleret MATIC inden for de seneste par uger.

📈 With #altcoin milestones continuing to fire off, #Polygon has steadily risen back to $0.80 and increased its market cap by +54% in just 3 weeks. And in the past 2 weeks, the key wallets holding 100K-10M $MATIC have supported this rise by accumulating. https://t.co/i7lMmBgRbX pic.twitter.com/dWGXJ8CzOK — Santiment (@santimentfeed) November 9, 2023

Santiment påpegede, at massiv hvalaktivitet katalyserede altcoins stigning til $0,81. Adresser med 100K – 10 millioner tokens har høstet 42,88 millioner Polygon-aktiver siden 24. oktober. Den positive udvikling betød, at MATICs markedsværdi steg med over 54% inden for tre uger.

MATIC prisudsigt

Polygons nuværende udsigter antyder potentiel optrend fortsættelse af altcoin. MATIC ser ud til at svæve mod sit mål på $1. Dets seneste opsving fik kryptoen til at overvinde den multi-måneders nedadgående tendens, der havde opslugt dens prishandlinger.

MATIC-tyre ser ud til at have, hvad der skal til for at presse MATIC 25% op – fra $0,8166 (nuværende pris) til 50% FIB retracement-zonen i prisfaldet mellem 18. februar og 11. september. Fibonacci-niveauet står på $1,0289.

Source – TradingView

Købere bør dog øge deres aktivitet for at overgå huddle på $0,9028 for at udvide optrends til det forventede mål.

Pludselig salgspres, der styrter MATICs pris under $0,7468, ville ødelægge den bullish sag. Sådanne udviklinger kan tiltrække fald til $0,6921.

I mellemtiden mener eksperter, at tyrens cyklus er rundt om hjørnet. Bitcoin forlængede sit seneste opsving til niveauer over $36,8K. Bellwether-kryptoen handlede til $36.779 på pressetidspunktet efter små korrektioner.

#Bitcoin makes a new yearly high at $36,800.



The bull cycle is on its way, #Altcoins are slowly picking up pace.



Buy the dips. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) November 9, 2023

Den populære kryptoanalytiker Michael van de Poppe stoler på, at den bullish fremdrift er ved at opbygges, og råder sine følgere til at købe dykket, efterhånden som altcoins tager opadgående momentum. Sådanne udviklinger vil styrke MATICs potentielle stigninger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.