Shiba Memu, ORDI prisprognose 51 dage før afslutningen på SHMU-forsalget

To token Ordinals (ORDI) og Shiba Memu (SHMU) har været populære i den seneste tid. Selvom de to er trending af forskellige årsager, har de fanget investorernes opmærksomhed på den ene eller anden måde.

Mens Shiba Memu kan prale af unikke marketingmuligheder drevet af AI-teknologi, og dets forsalg lukker i løbet af de næste 51 dage, tager Ordinals en revolutionerende tilgang ved at tillade inskriptioner inden for Bitcoin blockchainen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Hvad er Ordinals (ORDI)?

Copy link to section

Ordinals (ORDI) er en innovativ platform designet til at indskrive digitalt indhold på individuelle Satoshis inden for Bitcoin blockchainen. Hver Satoshi, den mindste enhed af Bitcoin, kan associeres med digitalt indhold såsom tekst, billeder, lyd og video. Dette indhold bliver en permanent og uforanderlig del af Bitcoin blockchainen, hvilket sikrer dataintegritet og autenticitet.

Det unikke ved Ordinals ligger i dets evne til at muliggøre peer-to-peer-overførsel af indskrevet indhold på Satoshis, hvilket giver skabere mulighed for at udgive, dele og udveksle deres intellektuelle ejendom uden frygt for at miste ejerskab eller ophavsret. Ud over inskriptioner kan ORDI-tokens også bindes til sikkerhedstokens, konti eller stablecoins, hvilket udvider deres anvendelighed inden for kryptovaluta-økosystemet.

Hvorfor trender Oirdinals tokenet?

Copy link to section

Ordinals har i den seneste tid oplevet markante kursbevægelser. Prisen på ORDI steg efter dets notering på Binance, en af de største og mest velrenommerede kryptobørser.

Noteringen gav Ordinals øget likviditet, hvilket tiltrak handlende og investorer, der ville drage fordel af prisstigningen.

Det er værd at bemærke, at Binance udpegede ORDI som et “Seed”-projekt, hvilket indikerer dets eksperimentelle natur med højere risiko og volatilitet. Mens Binance rådede brugere til at udvise forsigtighed ved handel med ORDI, så tokenet øjeblikkelig og intens interesse, med handelsvolumener på over 153 millioner dollars i de første 24 timer efter børsnoteringen.

ORDI prisprognose

Copy link to section

Den fremtidige prisprognose for ORDI er fortsat usikker på grund af dens eksperimentelle karakter og begrænsede historik.

Prisen på ORDI har oplevet bemærkelsesværdige udsving i de seneste måneder, hvilket viser volatiliteten, der er iboende i kryptovaluta markedet. På trods af indledende op- og nedture har tokens værdi vist modstandsdygtighed, hvilket antyder den potentielle tillid, som investorer har til dets langsigtede udsigter. Markedsindikatorer tyder på en positiv bane for ORDI, hvor nogle analytikere forudsiger en mulig opadgående bevægelse, der udnytter den nylige notering på Binance.

Ud fra de seneste prisbevægelser og hypen omkring Binance børsnoteringen forudsiger analytikerne, at prisen på ORDI vil nå $15 ved udgangen af november 2023.

Nedtælling til Shiba Memu forsalget

Copy link to section

I mellemtiden, efterhånden som ORDI tager fart, har Shiba Memu (SHMU) fået opmærksomhed for sine unikke AI-drevne marketingegenskaber. Det nye krypto meme-projekt, kendt for sine ambitiøse marketingstrategier, er ved at forberede sig på at lukke sit forsalg inden for de næste 51 dage. Shiba Memus innovative brug af AI-teknologi til at drive sine marketinginitiativer har appelleret til investorer, der søger nye og avancerede tilgange til markedsføring af kryptovaluta.

Shiba Memu forsalget er synonymt med prisstigninger med få timers mellemrum, hvilket får potentielle investorer til at notere sig de løbende muligheder. På pressetidspunktet solgte et enkelt SHMU-token til 0,039475 USDT med en prisstigning til 0,039700 USDT i løbet af de næste 8 timer.

Da forsalget lukker i den nærmeste fremtid, er de resterende dage afgørende for dem, der ønsker at deltage i de tidlige stadier af dette banebrydende projekt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.