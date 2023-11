BTC-prisen har kurs mod $40K, men volumen falder, mens fase 6 af Memeinators forsalg nærmer sig sin afslutning

Bitcoin (BTC) fortsætter med at være centrum for opmærksomheden, da den sigter mod det undvigende $40.000-mærke. Forhandlere og investorer har nøje overvåget de seneste prisbevægelser for dette flagskibs digitale aktiv.

Men efterhånden som BTC begynder at stige, er der voksende bekymring over den faldende handelsvolumen, hvilket rejser spørgsmål om bæredygtigheden af det nuværende opsving.

Bitcoins prisstigning

Efter en 18-måneders pause er Bitcoin vendt triumferende tilbage til $37.000-niveauet.

der er kendt for sin uforudsigelige natur, holder endnu en gang traderne på tæerne. I første halvdel af november oplevede verdens største kryptovaluta en imponerende stigning på 6,6 %, hvilket føjer sig til den bemærkelsesværdige stigning på 30 % i den foregående oktober måned.

Bitcoins rejse til 40.000 dollars vækker opsigt på grund af hastigheden og størrelsen af de seneste stigninger. Mens nogle ser det som et stærkt opadgående tegn, så er andre mere forsigtige, og det er der en god grund til.

Bitcoin (BTC) nedgang i volumen vækker bekymring

En af de vigtigste faktorer, der skaber bekymring blandt de handlende, er den faldende handelsvolumen.

Bitcoins himmelflugt til 37.000 dollars og derover har været præget af en mangel på stærk understøttelse af handelsvolumen. Typisk bør stærke prisbevægelser ledsages af betydelig handelsaktivitet, men det har ikke været tilfældet i de seneste uger.

Markedsiagttagerne er hurtige til at påpege, at denne uoverensstemmelse mellem pris og volumen kan være et rødt flag. Det gamle ordsprog “køb rygtet, sælg nyheden” dukker op, og nogle handlende er på vagt over for, at dette opsving måske ikke er så holdbart, som det ser ud til.

