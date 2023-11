Celestia TIA springer, mens futures åbner interesse, shortslikvideringer stiger

Celestia (TIA) token-prisen fortsatte sit comeback i weekenden, da efterspørgslen efter mønten fortsatte med at stige. Den nye kryptovaluta steg til et højdepunkt på $4,10, hvilket var 85% over det laveste punkt i denne uge. Dens samlede markedsværdi er steget til over $527 millioner, hvilket gør den til den 93. største kryptovaluta i verden.

Celestia er ikke den eneste kryptovaluta, der stiger. Bitcoin ligger komfortabelt over $37.000, mens Ethereum, den næststørste krypto i verden, er steget over $2.000. På samme måde, Bonk, er Solana meme-mønten steget til $0,00030, mens den samlede markedsværdi for alle digitale valutaer er steget til over $1,4 billioner. Dette stævne forklarer, hvorfor TIA er hoppet.

Celestia-prisen er også steget på grund af den stigende volumen og hype. Data indsamlet af CoinGecko viser, at det samlede volumen i de sidste 24 timer lå på over $526 millioner. Det meste af denne mængde, omkring 40 %, kom fra Binance, den største børs i verden. Det efterfølges af Bitget og OKX.

Yderligere data viser, at TIA’s futures åbne renter og shortslikvidationer er steget. Åben interesse for futuresmarkedet steg til rekordhøje 77 millioner dollars, hvor de fleste af dem kom fra Binance.

Åben interesse er en vigtig målestok på krypto- og aktiemarkedet. Det refererer til mængden af uudfyldte ordrer på futuresmarkedet. I de fleste tilfælde er et højere tal et tegn på, at der er øget efterspørgsel efter mønten.

Celestia futures åben interesse

I mellemtiden sprang shorts-likvideringerne til et rekordhøjt niveau, da tokenet sprang. Shorts til en værdi af over 1,87 millioner dollars blev likvideret lørdag. Dette er et vigtigt mål, der viser mængden af shortsælgere, der er blevet tvunget til at lukke deres handler.

Til at begynde med er Celestia et nyt blockchain-projekt, der har til formål at forstyrre de eksisterende netværk som Ethereum, Solana, Cardano og Tron. Dens vigtigste fordel er, at den har modulære funktioner, der sikkert skaleres med antallet af brugere.

Som et resultat kan udviklere implementere deres egen blockchain på få minutter og skalere med lethed. TIA, dets kryptovaluta, bruges til at betale for blobspace, sikre netværket og deltage i styring.

Celestia står over for adskillige udfordringer. For det første er det i en branche, der er blevet meget konkurrencedygtig. Ethereum har stadig en førende markedsandel inden for smart kontraktsektoren. Andre lag-1-netværk som Tron, Avalanche og Solana har også en mindre andel. Yderligere vil det konkurrere med lag-2-netværk, der supercharger andre blockchains som Ethereum. De mest populære lag-2 blockchains er Arbitrum, Polygon, Base og Optimism.

