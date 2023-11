Perler på krypto tyremarkedet: Shiba Memu (SHMU) eller Bonk (BONK)?

Ethereum har lige testet højder på $2,1k igen, og Bitcoin nåede et 18-måneders højdepunkt nær $38k – hvilket har været fristende stigninger de sidste 24 timer.

Mens investorerne kæmper for at positionere sig midt i tyremarkedets momentum for de store kryptovalutaer, vokser interessen omkring nogle altcoins. Især er der en søgen efter, hvad der kan blive det nye gennembrudsprojekt i meme-mønt verdenen.

Så, hvis vi ser bort fra de nuværende førende eller frø-inspirerede meme-tokens, kunne det i så fald være Shiba Memu (SHMU) eller Bonk (BONK)?

Shiba Memu vs. Bonk: Slaget om meme-projekter med hundetema?

Hvad er Shiba Memu (SHMU)?

Shiba Memu er et meme-mønt projekt, der udnytter AI til en unik tilgang til markedsføring og fællesskabsengagement. Et AI-dashboard, der udnytter naturlig sprogbehandling, prædiktiv analyse og sentimentanalyse blandt andre funktioner, vil drive projektets vækst.

ERC-20-tokenet har en samlet forsyning på 1 milliard SHMU, hvoraf 85% er sat til samfundet via et forsalg. 10% er øremærket til likviditetsudbydere og fællesskabsbelønninger, mens 5% er til projektudvikling.

Shiba Memus forsalg blev forlænget efter massiv efterspørgsel fra samfundet. Der er 49 dage tilbage i dag, men investorer har allerede tilføjet SHMU til en værdi af over $4,4 millioner til deres porteføljer.

Hvad er Bonk (BONK)?

Bonk er en Solana-baseret hunde-meme-mønt, som blev lanceret i slutningen af december 2022. Meme-tokenet er rettet mod fællesskabet på Solana blockchainen og er en af de største vindere i dette økosystem. Mens FTX’s kollaps skabte en negativ stemning omkring Solana, har kæden vist en modstandsdygtighed, der er synlig i stigningen mod $50 for det originale SOL-token.

BONK, et Solana Program Library (SPL) token, blev airdroppet til Solana-udviklere og -brugere. Airdroppet tegnede sig for 50% af BONK’s samlede udbud, og børsnoteringen på de store CEX-platforme har bidraget til prisstigningen.

Shiba Memu vs. BONK prisprognose

BONK-prisen steg til et rekordhøjt niveau på $0,00000487 i januar, hvilket gav massive gevinster på over 4000% for tidlige købere. Med de nuværende priser er tokenet faldet med 52 % siden ATH. Men det er steget med mere end 270 % i den forgangne uge, hvilket tyder på, at stemningen på markedet kan hjælpe det med at nå sit højeste niveau nogensinde.

I mellemtiden vil Shiba Memus forsalgspris stige til $0,0485 ved afslutningen af forsalget den 30. december. Med den nuværende pris på $0,039925 er forsalgsværdien af SHMU steget med mere end 258% fra de oprindelige $0,011125 per token.

Markedsanalytikerne siger, at Shiba Memu-prisen kunne eksplodere, når SHMU børsnoteres på de førende kryptobørser, og AI-dashboardet lanceres. Ifølge projektets køreplan forventes de to milepæle at ske i henholdsvis første og tredje kvartal af 2024.

Hvad vil sandsynligvis være en bedre investering?

Dogecoin, Shiba Inu og Pepe er de største meme-tokens på markedet målt i markedsværdi. Selvom de stadig er de største projekter med hunde- og frøtemaer, er der et par nye konkurrenter, som i øjeblikket oplever lige så meget hype som Shiba Memu og Bonk.

På trods af at de alle er meme-tokens, så er dette projekter, der har taget forskellige tilgange til token-distribution, markedsføring og fællesskabsengagement.

Måske vil den fordel, som Shiba Memu kunne have over Bonk, være via AI-dashboardet, der forventes at blive lanceret i 3. kvartal 2024. Staking kunne også være et meget attraktivt forslag for investorerne.

De, der ønsker at købe det ene eller det andet token, burde måske finde ud af mere, før de investerer. Det er også vigtigt at forstå, at kryptovalutaer er en udviklende sektor, og at tokens stadig er tilbøjelige til at svinge voldsomt.

