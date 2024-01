Jasmy pris forudsigelse: moden til et 26% spring snart

JasmyCoin- kursen holdt sig stabil torsdag, da crypto-tyren blev genoptaget. $JASMY-tokenet steg til det højeste på $0,0065, et par point under denne måneds højdepunkt på $0,0067. Den er steget med mere end 115 % fra sit laveste punkt i år.

Hvorfor stiger Jasmy token?

Jasmy og andre altcoins fortsatte deres stærke bedring, da investorerne forblev optimistiske omkring kryptoindustrien. Der er tre hovedårsager til, at Bitcoin og andre altcoins bliver superladet.

For det første opstod håbet om en spot Bitcoin ETF i denne uge, da Securities and Exchange Commission (SEC) mødtes med Blackrock og Nasdaq for anden gang. Dette var et vigtigt møde, fordi Blackrock er et af de mest fremtrædende navne, der har indsendt et forslag, mens Nasdaq er den næststørste børs i verden.

For det andet rejser Jasmy sig på grund af det såkaldte julemandstævne. I de fleste år har kryptovalutaer og andre aktiver en tendens til at vokse frem til jul. Yderligere er der stigende sandsynlighed for, at centralbankerne vil begynde at sænke renten i 2024.

De fleste udviklede lande har set deres inflationsrate faldet kraftigt for nylig. I Storbritannien faldt det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) til under 4 % i november, og der er sandsynlighed for, at tendensen vil fortsætte. I Europa nærmer CPI sig 2 %, mens den i USA ligger på omkring 3,1 %.

Derfor mener økonomer, at disse banker vil levere flere nedskæringer i 2024 i en stor vending i forhold til, hvad der skete i de seneste to år. Fed har peget på tre rentenedsættelser i 2024, svarende til 75 basispoint.

Alle disse faktorer har betydning for Jasmy på grund af dens tætte korrelation med Bitcoin. I de fleste tilfælde har Jasmy og andre altcoins en tendens til at stige, når Bitcoin stiger og omvendt. For eksempel faldt den til $0,0027 i december sidste år, da BTC styrtede under $16.000.

Jasmy pris prognose

JASMY-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at JASMY token-prisen har været i en kraftig opadgående tendens i de seneste par måneder. Efterhånden som det steg, gjorde de 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit en bullish crossover i oktober, hvilket er et bullish tegn.

Senest har Jasmy fundet modstand på $0,0066, hvor den har kæmpet for at rykke op. Tilsvarende har Bitcoin kæmpet for at sprænge over YTD-højden på næsten $45.000. Derfor formoder jeg, at Jasmy token-prisen vil fortsætte med at stige, da købere målretter nøglemodstanden til $0,0080, det højeste sving den 5. maj, hvilket er 26% over det nuværende niveau.

