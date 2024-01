Metis kryptoprisstigning fortsætter, mens DeFi TVL springer

Metis ($METIS) tokenpris har været en af de bedst ydende kryptovalutaer i denne uge. Det steg med over 50 % tirsdag og nåede et højdepunkt på $83, hvilket var meget højere end det laveste år til dato på mindre end $8. Den er også steget i de seneste to uger i træk, hvilket giver den en markedsværdi på over $326 millioner.

Hvorfor stiger METIS token?

Metis er et blockchain-projekt, hvis medstifter er Natalia Ameline, mor til Vitalik Buterin, medskaberen af Ethereum. Projektet er en roll-up platform, der er bygget oven på Optimisms platform, hvilket forklarer, hvorfor Optimism har tiltrukket flere unikke adresser.

Dens mål er at få udviklere til at bygge kvalitetsapplikationer i nøgleindustrier som DeFi, spil, NFT og broer. Nogle af de mest bemærkelsesværdige spillere i økosystemet er blandt andre AAVE, QiDao, Stargate og Hera Finance.

Der er to hovedårsager til, at Metis-prisen er steget for nylig. Først lancerede udviklerne Metis Ecosystem Development Fund (Metis EDF), som vil give 100 millioner dollars til udviklere i deres økosystem.

Disse midler vil være i form af 4,6 millioner METIS-tokens. De vil gå over til sequencer-mining, finansiering med tilbagevirkende kraft og implementering af nye projekter for at booste økosystemet.

Som en del af denne finansiering håber udviklerne, at netværket vil decentralisere sin sequencer i begyndelsen af næste år. Finansieringen på 100 millioner dollars er oven i Aaves incitamentsprogram på 5 millioner dollars.

For det andet stiger Metis-prisen på grund af den voksende tilstrømning til økosystemet. Data på sin hjemmeside viser, at netværket har håndteret over 9,9 millioner transaktioner, mens antallet af blokke lige har krydset 10 millioner-grænsen.

Der er over 479.000 tegnebogsadresser i økosystemet, mens den samlede værdi låst (TVL) er steget til over $570 millioner.

After the creation of the #MetisEDF, and a very active week for the ecosystem, TVL on Metis is up 300% and is currently standing at $400M.



Data: @l2beat pic.twitter.com/ZgkYuxaU5I — Metis🌿 (@MetisDAO) December 25, 2023

Metis prisudsigt

Det daglige diagram viser, at $METIS token-prisen har været i en stærk optrend i de sidste par måneder. Denne tendens accelererede efter lanceringen af EUF-programmet. Undervejs har METIS holdt sig komfortabelt over de 50-dages og 25-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA).

Det er også blevet meget overkøbt, med det relative styrkeindeks (RSI) og den stokastiske oscillator er steget. Derfor formoder jeg, at tokenet vil trække sig tilbage i de kommende dage, da nogle handlende begynder at tage overskud. Hvis dette sker, kan tokenet genteste supporten ved $60. På mellemlang sigt kan mønten dog genoptage den opadgående tendens, efterhånden som handlende fortsætter med at pumpe.

