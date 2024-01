Solana (SOL)-prisen har klaret sig godt i de sidste par måneder, da efterspørgslen efter dets token og dets økosystem steg. SOL-tokenet steg til et højdepunkt på $126 i tirsdags, meget højere end det laveste niveau efter FTX-kollapset på $8,32. Dette rally har gjort det til den fjerdestørste kryptovaluta i verden efter Bitcoin, Ethereum og Tether.

Solana-diagram af TradingView

Solana NFT-salgsstigning

Copy link to section

Solanas prishandling er faldet sammen med det bemærkelsesværdige rally af dets økosystem-tokens. Bonk, dens største mememønt, er steget med mere end 7.000 % fra sit laveste punkt i 2022. På samme måde er andre tokens som Solend, Raydium og Orca også steget.

Solanas markedsandel i forskellige blockchain-industrier er også vokset. For eksempel er Orca og Raydium blevet nogle af de største aktører i den decentraliserede børsindustri (DEX).

I mellemtiden er der tegn på, at Solana NFT-økosystemet boomer. Data indsamlet af CryptoSlam viser, at salgsvolumen i de seneste 30 dage er steget med 392% til over $310 millioner.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Det samlede antal købere af Solana NFT’er er steget med over 51% til over 73.780, mens sælgerne er steget med over 27% til over 68.700. De samlede transaktioner er steget til mere end 4,1 mio.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Froganas er en af de bedst ydende Solana NFT i de sidste par uger. Dets salg i de seneste 24 timer steg med over 132% til over $4,2 millioner. De andre populære Solana NFT’er er Open Solmap og Index One.

Solanas NFT-ydelse har også hjulpet nogle af dets vigtigste markedspladser. Magic Eden, en af de største NFT-markedspladser i økosystemet, har set sine Unique Active Wallets (UAW) hoppe med over 133 % i de seneste 30 dage til over 225k. Transaktioner steg til knap 28 mio.

Magic Eden UAW

Ethereum NFT-salget falder

Copy link to section

Situationen er anderledes i Ethereum, som engang var en dominerende spiller på NFT-området. Mængden af Ethereum NFT’er er faldet med mere end 3,3% i de seneste 30 dage til $375 millioner. Købere og sælgere er steget med henholdsvis 16 % og 17 %, mens de samlede transaktioner faldt med over 45 %.

En væsentlig årsag til, at Ethereum NFT-salget er dykket, er Bored Ape Yacht Club (BAYC), som engang var de mest dominerende aktører i branchen. BAYC-salget er faldet med mere end 47% i de seneste 30 dage til kun $23 millioner. Transaktioner faldt med 49 %, mens købere og sælgere også faldt.

Mutant Ape Yacht Club-salget faldt med 20 % i de seneste 30 dage til over 13,7 millioner dollars, mens transaktionerne faldt med 26 %.

Bitcoin er også blevet en af de bedste spillere på NFT-området. Ordinaler er blevet populære inskriptioner med over 1,7 milliarder dollars i samlet salg i år. Som et resultat har ORDI token været en af de bedste performere i branchen.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.