Cardano gennemborer den vigtigste forhindring, da analytiker deler bullish ADA-forudsigelse

Cardano (ADA) er brudt over $0,63 efter dagens opadgående push. ADA er steget med omkring 3 % i de seneste 24 timer og ser ud til at blive en bullish fortsættelse. Cardano har oplevet øget publikumsinteresse i de seneste uger, da stemningen vendte bullish for krypto.

Cardano-pris på nøgleniveau

Ifølge kryptoanalytiker Ali, kan Cardanos token-pris stige og teste maj 2022-niveauer igen, hvis det lykkes tyre at holde sig over de nuværende niveauer. Analytikeren peger faktisk på $0,63 som det område, hvor Cardano kunne starte den næste fase af sit opadgående træk.

Ali sagde i et indlæg på X, at kryptovalutaen har dannet en symmetrisk trekant på 4-timers diagrammet. Med disse tekniske udsigter kan det afgørende niveau tyre have brug for at se “en vedvarende lysestage lukning” er over $0,63-linjen.

“Sådan et træk vil udløse et breakout, der kan sætte scenen for, at $ADA stiger mod $0,78,” bemærkede analytikeren.

On the 4-hour chart, #Cardano is shaping up a symmetrical triangle! The crucial point to watch is a sustained candlestick close above $0.63.



Such a move will trigger a breakout that could set the stage for $ADA to rally toward $0.78. — Ali (@ali_charts) December 27, 2023

Som delt er ADA/USD på de 4 timer klar til et udbrud over den øvre trendlinje i den symmetriske trekant.

Nøglehindringer over de fremhævede prisniveauer kunne være på $0,64 og $0,67, med et muligt rally til $0,78. Dette tyder på en stigning på 24 %, hvilket er opnåeligt, da ADA er steget 68 % i den seneste måned. Et breakout kunne se ADA/USD målrette det psykologiske $1-niveau.

Det er bemærkelsesværdigt, at Cardanos indfødte token steg til et rekordhøjt niveau over $3 under det sidste tyremarked.

Ser på Cardano i 2024

De positive udsigter for ADA kommer, når Cardano-samfundet ser frem til Chang hard fork, en netværksbegivenhed, der vil indlede bootstrapping-perioden for Cardanos styringsmodel. Den hårde gaffel forventes at fremme platformen for smarte kontrakter mod fuld fællesskabsstyring via Voltaire.

Ifølge Cardano-udviklerplatformen Emurgo er Chang hard fork en af de mange positive ting at se frem til for blockchain-netværket i 2024.

Andre udviklinger vil omfatte lanceringen af tredjeparts dApps på Cardano, yderligere integrationer til native wallet Yoroi og interoperabilitet, efterhånden som netværkets DeFi-økosystem vokser.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.