Gråtoner kanter tættere på finansieringskonvertering, da den opfylder SEC’s kontantregel

Grayscale har indgivet en ændret S-3-ansøgning til US SEC, da den positionerer sig til godkendelse af konverteringen af sin Bitcoin Trust til en børshandlet fond (ETF). Den reviderede arkivering opfylder SEC’s krav om kontantindløsning sammenlignet med naturalietransaktioner. Sagen lyder delvist:

Trust er i øjeblikket i stand til at acceptere kontantordrer. Men i lighed med andre spot-Bitcoin-børshandlede produkter er trusten ikke på nuværende tidspunkt i stand til at oprette og indløse aktier via naturalietransaktioner med autoriserede deltagere…

Grayscales træk følger sine jævnaldrende, der har underkastet sig SEC’s krav om kontantindløsninger i deres spot Bitcoin ETF-ansøgninger. Sidste måned opdaterede BlackRock sin spot-ETF for at imødekomme regulatorens bekymringer.

Under kontantmodellen vil ETF’er bytte ETF-aktier til kontanter. Modellen adskiller sig fra den traditionelle model, hvor market makers bytter de underliggende aktiver til ETF-aktier. Som følge heraf har SEC favoriseret kontantmodellen på grund af bekymring over markedsrisici og manipulation. Kontroversielt eliminerer Grayscales ændrede arkivering airdrops og blockchain-gafler fra sin liste over gavnlige produkter.

Et stort skridt mod en spot Bitcoin ETF-godkendelse

Analytikere mener, at Grayscales ændrede arkivering foregriber SEC’s eventuelle godkendelse af en spot Bitcoin ETF. Bloombergs Senior ETF-analytiker, Eric Balchunas, siger, at ansøgningen markerer det sidste trin i at konvertere Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) til at spotte ETF.

Grayscale finally surrendering to cash-only creations, was a big holdout. Pretty sure they have an AP agreement (a crucial last step) so that would check all the boxes. That said, still a mystery whether they will be allowed to go on day one of the Cointucky Derby https://t.co/Wm7TfD3zkP — Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 26, 2023

Bryan Armour, ETF-analytiker hos Morningstar, mener dog, at kontantindløsningsmodellen ville gøre det dyrt for spot-ETF-investorer på grund af højere transaktionsomkostninger.

I mellemtiden har investorerne positioneret sig for godkendelsen af den første spot Bitcoin ETF i 2024. Grayscales GBTC-diskonteringsrente er blevet indsnævret, hvilket indikerer en øget appetit på GBTC-aktier, efterhånden som markedet vokser optimistisk omkring fondskonverteringen. Bitcoin (BTC) er også steget støt og har nået et højdepunkt på over $44.000, før det kølede lidt af.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.