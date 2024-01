Krypto-professionelle leverer deres Bitcoin (BTC) prisforudsigelse for 2024

Bitcoin (BTC)-prisen havde en stærk præstation i 2023, da den steg med over 162%. Denne stigning gjorde det til det bedst ydende større aktiv, da det klarede sig bedre end Nasdaq 100, Tesla, S&P 500 og guld.

Bitcoin-ydelse var en af dens vigtigste, siden den kom, da de fleste investorer afskrev den efter sammenbruddet af FTX i 2022. Den kom også, da Securities and Exchange Commission (SEC) tog en mere konfronterende tilgang til kryptoregler. Det sagsøgte Binance og Coinbase og for nylig forliget med førstnævnte.

Derfor mener analytikere, at Bitcoins modstandsdygtighed og historiske outperformance vil gøre det til et afgørende aktiv i en balanceret portefølje. Det betyder, at institutionelle investorer vil begynde at allokere midler til Bitcoin som en måde at diversificere.

Bitcoin har tre vigtige medvinde i 2024, inklusive aprils Bitcoin-halvering, lave renter globalt og spot Bitcoin ETF-godkendelser. Her er nogle Bitcoin-prisforudsigelser fra nogle af de førende analytikere.

Natalie Brunell forventer et godt år

Natalie Brunell, en kryptojournalist, der er vært for en populær podcast, er positiv over for Bitcoin, når vi går ind i 2024. I et nyligt tweet sagde hun, at Bitcoin var energi, bedre alternativ til fiat-valutaer og er et værktøj til at belønne ekspertise. Hun optrådte også i Fox Business og gjorde sagen for BTC, og hvorfor hun forventer, at den vil fortsætte med at stige i 2024. Hun sagde:

“For første gang i historien har vi et ubestikkeligt, globalt, digitalt, regelbaseret, monetært netværk med absolut knaphed, og det kommer ikke til at være et spørgsmål om, om du har Bitcoin i din portefølje, det vil være et spørgsmål om, hvor meget.”

Michael Saylor Bitcoin forudsigelse

Michael Saylor, grundlæggeren af MicroStrategy, er en af de største Bitcoin-tyre i verden. Netop onsdag meddelte hans firma, at det havde erhvervet yderligere mønter til en værdi af $650 millioner, hvilket bringer den samlede beholdning til næsten $6 milliarder.

Derfor, som du ville forvente, er Saylor ekstremt bullish på Bitcoin, når vi går ind i 2024. Ligesom Natalie mener han, at BTC er en af de største innovationer i verden. Han mener også, at en spot Bitcoin ETF vil være det største finansielle aktiv i over 30 år, da SPY ETF blev introduceret.

“Jeg tror, at en spot Bitcoin ETF vil være en vigtig katalysator efterfulgt af halvering i april. Halvering vil reducere de Bitcoins, der bringes på markedet fra 900 om dagen til 450. Vi forventer, at 2024 bliver et stort tyreløb for Bitcoin.”

The $BTC Spot ETF may be the biggest development on Wall Street in the last 30 years. My discussion of #Bitcoin in 2024, Spot ETFs vs. $MSTR, and the emergence of bitcoin as a treasury reserve asset with @KaileyLeinz on Bloomberg @Crypto. pic.twitter.com/QtPdBOhMDr — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 19, 2023

Larry Fink

Larry Fink er den mest magtfulde mand i Wall Street på grund af det 9,4 billioner dollars firma, han rummer. I dag ejer Blackrock de fleste virksomheder, du kender, inklusive Apple, Microsoft og Nvidia. Derfor var det ret overraskende for Fink, en traditionalist, at omfavne Bitcoin i 2023.

Blackrock har allerede søgt om en spot Bitcoin ETF efter at have set robust efterspørgsel fra sine institutionelle kunder. Mens Larry Fink ikke har leveret sin Bitcoin-prisprognose for 2024, er han ret optimistisk. Overvej følgende udtalelser, han fremsatte i 2023.

You know how "Blackrock owns everything?"



Here's what the CEO, Larry Fink, has to say about #Bitcoin :



– "We see Bitcoin as a way to protect yourself from the global debasement of fiat currencies."

– "We see Bitcoin as a digital gold."

– "Bitcoin didn't run up because of… — Rajat Soni, CFA (@rajatsonifnance) December 28, 2023

Standard Chartered Bitcoin prognose

Standard Chartered, den gigantiske britiske bank, er blevet en af de mest bullish i branchen. I en rapport tidligere på året bemærkede banken, at Bitcoin-rallyet havde mere plads til at køre. I et nyligt notat gentog banken, at Bitcoin var på vej til at ramme $100k i 2024. Hvis dette sker, betyder det, at mønten vil mere end fordobles fra det nuværende niveau. Rapporten tilføjede:

“Vi tror, at flere spot-ETF’er nu vil blive godkendt i Q1-2024 for både BTC og ETH, hvilket baner vejen for institutionelle investeringer. BTC’s dominans forbliver intakt – dens andel af den samlede markedsværdi for digitale aktiver er steget til 50 % fra 45 % i april.”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.