Kryptoprognoser: Shiba Memu, Bitcoin SV (BSV), BNB

Kryptovalutaerne har været relativt blandede i denne uge i et klima med lav volumen, mens juleferien fortsatte. Bitcoin har holdt sig stabilt over $42.000, mens Solana og dets økosystem-tokens tog et pusterum. I alt steg den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer til over $1,7 billioner.

De næste par uger bliver vigtige, når januareffekten starter. Dette er en situation, hvor de finansielle aktiver som aktier og kryptovalutaer stiger i begyndelsen af året. Der er også en sandsynlighed for, at Securities and Exchange Commission (SEC) vil godkende en spot Bitcoin ETF.

Denne artikel vil se nærmere på nogle af de mest popuolære kryptovalutaer som Shiba Memu, Bitcoin SV og BNB.

Shiba Memu prisprognose

Shiba Memu, en af de bedst præsterende forhåndslancerede kryptovalutaer, vil være i søgelyset, når forsalgsperioden slutter. Det har været en succesfuld periode, da udviklerne har rejst over $4,9 millioner i løbet af de sidste par måneder. Når forsalget slutter, er der en sandsynlighed for, at de vil nå deres mål på $5 millioner.

Shiba Memu er en kryptovaluta, der sigter mod at blive den næste store ting i meme-mønt branchen. Dette skal ske ved at befinde sig i skæringspunktet mellem den hurtigt voksende meme-mønt branche og kunstig intelligens (AI).

Selvom de fleste store mønter som Bitcoin og Ethereum steg i 2023, så blev de overgået af de fleste meme-mønter. I dag har meme-tokens som Pepe, Bonk og Grok en samlet markedsværdi på over $1 milliard. Undervejs har disse tokens, hvoraf de fleste ikke har nogen nytteværdi, skabt mange millionærer.

AI-branchen (Artificial Intelligence) har på den anden side ændret verden med platforme som ChatGPT, Grok og Anthropic, der tjener millioner af dollars om måneden. OpenAI, skaberen af ChatGPT, er vurderet til over $100 milliarder.

Shiba Memu vil bruge AI-funktioner som Natural Language Processing (NLP), stemningsanalyse og billedgenkendelse til at skabe spændende marketingmaterialer for at øge sin popularitet blandt kryptofans.

Det er svært at forudsige prisen på Shiba Memu nu, hvor tokenet ikke er blevet lanceret endnu. Men lanceringen vil falde sammen med adskillige medvinde som faldende inflation, rentenedsættelser, Bitcoin ETF-godkendelse og Bitcoin-halvering. Det betyder, at den kan slutte sig til den aktuelle kryptooptur. Du kan købe Shiba Memu-tokenet her.

Bitcoin SV prisprognose

Prisen på Bitcoin SV (BSV) gik lodret op onsdag, selvom BTC forblev under pres. Den steg til et multi-måneders højdepunkt på $69,62, hvilket var 280% over det laveste punkt i 2022. Da den steg, sprang mønten over de vigtigste støtteniveauer på $ 55,36 og $ 58,70, de højeste svingninger den 9. november og den 21. oktober.

Bitcoin SV bevægede sig over det 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, hvilket er et bullish tegn. Derfor formoder jeg, at mønten vil danne enten et opadgående flag- eller vimpelmønster i de kommende dage. Den har allerede dannet en pol i dette mønster.

Hvis dette sker, vil mønten opleve et opsving, når køberne går efter det vigtige modstandspunkt på $80.

BNB prisprognose

BNB-har også haft et opsving i løbet af de seneste dage. Den er steget de seneste to dage i træk og har nået sit højeste niveau siden den 29. maj. Mønten har vendt det vigtige modstandsniveau på $271,90 til et støtteniveau.

BNB-prisen har dannet et gyldent krydsmønster, som er et opadgående tegn. Dette mønster dannes, når de 50-dages og 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) krydser hinanden. Relative Strength Index (RSI) bevægede sig til det ekstreme overkøbte punkt på 80.

Derfor vil mønten sandsynligvis trække sig tilbage og muligvis teste støtten ved $271 igen. BNB vil derefter vende tilbage og teste modstanden ved $350 igen, det højeste punkt i april.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.