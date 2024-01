Kunne Pullix (PLX) tokenet drage fordel af Spot Bitcoin ETF-godkendelse?

Cathie Wood – grundlæggeren af Ark Invest forventer, at nogle investorer “sælger nyheden”, når Securities & Exchange Commission udsteder sin godkendelse af en Spot Bitcoin ETF.

Wood deler hendes syn på Bitcoin ETF

Copy link to section

Wood er overbevist om, at det “store forudgående træk” vil få nogle investorer til at vælge at tage i det mindste noget profit efter den lovgivningsmæssige godkendelse af en Bitcoin-børshandlet fond.

Dem, der har bevæget sig ind og nyder godt af et pænt overskud, vil sandsynligvis sælge i kølvandet på nyhederne.

Hun delte denne kommentar, da hun talte med Yahoo Finance den 26. december .

Interessant nok forventer den indflydelsesrige investor dog, at “sælg nyheden”-stemningen blot vil være kortvarig. På lang sigt vil godkendelsen af en Spot Bitcoin ETF vise sig at være særdeles positiv for BTC, tilføjede hun.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Dette er primært, fordi den nævnte børshandlede fond vil gøre det muligt for institutionelle investorer at få adgang til Bitcoin – hvis pris ville stige væsentligt, hvis de tildeler blot 0,1 % af deres aktiver til verdens største kryptovaluta, ifølge Cathie Wood.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Og den førnævnte fordel vil sandsynligvis ikke kun være begrænset til Bitcoin i betragtning af, at mønten er et pejlemærke for hele kryptorummet. Så nystartede projekter som Pullix kunne også få del i den førende mønts fremgang.

En kort introduktion til Pullix

Copy link to section

Pullix er dybest set en hybrid kryptobørs, der samler styrkerne fra både centraliserede og decentraliserede projekter i én.

Den brugervenlige platform er bygget på Ethereum blockchain og har især til formål at løse det likviditetsproblem, der typisk er forbundet med en DeFi-børs.

En anden funktion, der adskiller Pullix fra sine konkurrenter, er det ekstra fokus på sikkerhed. Projektet gør det muligt for dig at beholde aktiverne i din varetægt uden at skulle give afkald på sikkerhedsfordelene ved en centraliseret børs.

Endelig er Pullix så meget desto mere spændende, fordi den også udsteder et PLX-token – hvilket gør denne handelsbørs til en investering i sig selv.

Klik her for at dykke dybere ned i Pullix og hvad projektet har at byde på.

Hvad er unikt ved PLX-tokenet?

Copy link to section

Pullix definerer sit eget token som den første “trade-to-earn” kryptovaluta. Dette betyder, at du i bund og grund bliver belønnet for at handle på platformen.

PLX-token er i øjeblikket i forsalgsfasen og har allerede rejst langt over $1,8 millioner på få dage, hvilket tyder på, at der er en solid efterspørgsel, fordi dens mission giver god genlyd i kryptofællesskabet.

Pullix-tokenet koster i øjeblikket kun $0,046, hvilket gør det til et passende tidspunkt at blive eksponeret. Den næste prisstigning er planlagt til at finde sted om otte dage.

PLX er især en interessant investering, da den giver dig mulighed for at drage fordel af handelsbørsens indtægtsdelingsprogram. For indehavere af tokenet er det en unik måde at skabe en ekstra kilde til fast passiv indkomst.

For flere oplysninger om, hvordan du køber PLX-tokenet via nogle få nemme trin, så kan du besøge hjemmesiden her.

Hvad kunne ellers hjælpe Pullix (PLX-tokenet)?

Copy link to section

At handle på Pullix kommer også med en masse andre fordele.

For eksempel giver børsen adgang til OpenAI’s værktøjer til kunstig intelligens for at maksimere afkastet. Nul provisioner med stramme spreads er blandt andre grunde til, at dette blockchain-projekt passer godt til de handlende.

Bemærk, at der er en masse andre kryptorelaterede medvinde, der også kan gavne PLX-token i de kommende måneder.

En af disse er planlagt til april 2024, hvor det samlede udbud af Bitcoin vil blive halveret. Halveringsbegivenheden har typisk resulteret i et boost til BTC, der har en tendens til at sive ned til kryptovalutamarkedet som helhed.

Bortset fra dette, så forventes den amerikanske centralbank også at begynde at sænke renten i det kommende år (læs mere), der historisk set har påkaldt sig interesse for risikoaktiverede aktiver som kryptovalutaer, hvilket også inkluderer PLX-tokenet.

Er du interesseret i at finde ud af mere om Pullix og dets originale token? Besøg hjemmesiden via dette link.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.