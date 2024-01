OKX for at fjerne spotpar for privatlivsmønter XMR, ZEC og DASH

Kryptobørsen OKX har annonceret afnoteringen af flere privatlivsfokuserede mønter, herunder Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC) og Horizen (ZEN).

Andre tokens, der skal afnoteres, er Fusion (FSN), et krydskædet økosystem for finansielle transaktioner; ZKSpace (ZKS) en ZK-baseret lag 2-opløsning; meme-mønt ILCAPO (CAPO) og strukturerede DeFi-produkter-token PowerPool Concentrated Voting Power (CVP).

“For at opretholde et robust spothandelsmiljø overvåger vi konstant præstationen for alle børsnoterede handelspar og gennemgår deres noteringskvalifikationer regelmæssigt. Baseret på feedback fra brugere og OKX Token Delisting / Hiding Guideline, vil vi fjerne flere handelspar, der ikke opfylder vores noteringskriterier,” skrev børsen i en meddelelse offentliggjort den 29. december 2023.

Nærmere bestemt vil børsen afslutte spothandelsstøtte for KSM-USDC, FLOW-USDC, JST-USDC, KNC-USDC, ANT-USDC, FSN-USDT, ZKS-USDT, CAPO-USDT, CVP-USDT den 4. januar 2024 I mellemtiden vil XMR-BTC, XMR-ETH, XMR-USDT, XMR-USDC, DASH-BTC, DASH-USDT, ZEC-BTC, ZEC-USDT, ZEC-USDC, ZEN-BTC og ZEN-USDT blive afnoteret den 5. januar 2024.

Brugere er blevet rådet til at annullere alle ordrer relateret til de skitserede handelspar før afnoteringsdatoen. Hvis dette ikke sker, vil udvekslingen automatisk annullere dem.

Børsen har derfor suspenderet indskud for de nævnte kryptovalutaer og vil standse udbetalinger den 5. marts 2024 kl. 8 UTC.

Byt afnoteringer midt i presset på lovoverholdelse

OKX’s afnotering af ovenstående mønter er ikke det første træk af denne art. Platformen har fjernet adskillige handelspar i de sidste par måneder, hvor flytningen afspejler et bredere pres for overholdelse på tværs af markedet.

Krypto-børser, herunder Binance, har annonceret afnoteringen af flere spot- og futures-par.

Dette er kommet, da mange kryptohandels- og udvekslingsplatforme ansøger om og erhverver licenser i mange jurisdiktioner. For eksempel modtog Coinbase for nylig en VASP-licens i Frankrig, da det ser ud til at udvide sine tjenester og produkter i EU.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.