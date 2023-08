Binance fjerner Bitcoin-, Cardano- og Polkadot-par fra Liquid Swap

Verdens førende kryptobørs efter volumen, Binance, bekræftede mandag planerne om at fjerne 39 likviditetspuljer fra deres Liquid Swap. De mest eliminerede digitale aktiver inkluderer Bitcoin, Cardano, Polkadot, Filecoin, Pepe Coin, Avalanche og Tron.

Binances indsnævre likviditetspuljer

Den 28. august annoncerede børsen fjernelse af 39 likviditetspuljer. Binance gennemgår med jævne mellemrum sine tjenester og produkter for at tilføje eller fjerne krypto.

I mellemtiden viser de seneste Binance-opdateringer, at børsen står over for stigende regulatoriske problemer fra de amerikanske SEC og CFTC. Det har katalyseret forringet likviditet og handelsvolumen.

Brugere vil ikke længere få adgang til likviditetspuljer for BNB, Bitcoin, Ethereum og andre aktiver fra den 1. september kl. 04:00 UTC. Desuden vil Binance suspendere tilførslen af likviditet til de nævnte puljer i dag, hvorimod personer med positioner på tokens vil modtage deres aktiver den 1. september i deres kryptopunge.

Binance udtalte, at fjernelse af likviditetsbeholdningerne ikke vil påvirke tilsvarende par på Binance Spot (hvor relevant). Desuden kan brugere fortsætte med at handle i andre puljer på Binance Liquid Swap.

Ydermere planlægger børsen at ændre sin nul-gebyr-handel for BTCUSD-margin og spothandelspar. Et sådant skridt kan katalysere et betydeligt nedbrud, da handelsvolumen vil synke. Lignende udvikling dukkede op i marts, da Binance afsluttede nul-fri handel.

Binance annoncerer støtte til BNB Smart Chain-opgraderingen

Udover at indsnævre likviditetspuljer for at koncentrere likviditeten og garantere “optimeret handelsoplevelse, pris og glidning”, erklærer Binance støtte til BNB Smart Chain-netværksopgraderingen og hardfork.

Planlagt til den 30. august 2023 vil gaffelopgraderingen ske ved 31.302.048 blokhøjde. Børsen vil suspendere tokenindskud og -udbetalinger på Smart Chain på opdateringsdagen fra 07:15 UTC.

