SEC kunne underrette Bitcoin ETF-udstedere om sin godkendelse allerede i næste uge: Reuters

US Securities and Exchange Commission (SEC) kunne underrette spot Bitcoin ETF-ansøgere om regulatorens nik til deres forslag så tidligt som tirsdag i næste uge, sagde Reuters i en rapport lørdag den 30. december.

Dette ville være kun dage til den forventede deadline den 10. januar 2024, som SEC har til at frigive en beslutning om ARK Invest og 21Shares ansøgningen.

Virksomheder indsender endelige ændringer forud for spot Bitcoin ETF-godkendelse

Dagens rapporter kommer blot en dag efter, at BlackRock, ARK Invest og 21 Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Valkyrie, WisdomTree, Bitwise, Franklin Templeton og VanEck alle indsendte endelige ændringer til deres S-1-ansøgninger. SEC havde sat fredag som deadline for ansøgere til at indgive endelige revisioner, der beskriver detaljer såsom gebyrer og “autoriserede deltagere” (AP’er).

BlackRock navngav JPMorgan og Jane Street som sine autoriserede deltagere, mens Fidelity og WisdomTree afslørede Jane Street som deres ETF’ers udpegede mægler. Invesco har valgt Virtu og JPMorgan.

Med hensyn til gebyrer indikerede Invesco Galaxy et gebyr på nul i seks måneder og de første $5 milliarder af sin Bitcoin ETF. Dets sponsorhonorar er dog sat til 0,59 %, mens Fidelitys er betydeligt lavere på 0,39 %.

En anden vigtig detalje var i Bitwise’s ændrede S-1, som sagde, at en unavngiven enhed ville see sin Bitcoin ETF (BITB) med $200 – langt større end $10 millioner seed for BlackRocks.

JPMorgan CEO Jamie Dimons seneste kommentarer

Som detaljer om navngivne “autoriserede deltagere”, som i det væsentlige refererer til et etableret firma udvalgt til at styre pengestrømmen til ETF’en, skilte en ting sig ud: JPMorgan.

Banken er den største udpegede deltager, ikke kun i BlackRocks Bitcoin ETF, men også for andre ansøgere. JPMorgan CEO Jamie Dimons holdning til Bitcoin og krypto har dog handlet om, hvordan aktivklassen er for kriminelle. For bare få siden sagde JPMorgan-chefen, at han ville “lukke” krypto, hvis han var regeringen.

Han fortalte lovgiverne under en høring i Senatet tidligere på måneden:

“Jeg har altid været dybt modstander af krypto, Bitcoin osv. … det er sandt, at det er tilfældet for kriminelle, narkotikasmuglere, hvidvaskning af penge, skatteunddragelse. Det er brugen,”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.