Shiba Inu stiger, mens afbrændingshastigheden skyder i vejret, og Meme Moguls følger med tempoet

Shiba Inu (SHIB) skaber bølger med sin tårnhøje SHIB-afbrændingshastighed og imponerende 28,30% prisstigning i løbet af den seneste måned. Selvom effekterne af afbrændingshastigheden stadig ikke er det helt store, så har meme-mønten i det mindste nogle gevinster at vise frem.

I mellemtiden er en ny spiller, en ny meme-mønt Meme Moguls, ved at tage fart på markedet som et alternativ til Shiba Inu-fænomenet.

Shiba Inus boost i afbrændingshastigheden

Shiba Inu, der er anerkendt som en af de mest fremtrædende meme-mønter i kryptovalutaverdenen, har oplevet en markant prisstigning på 28,30% i løbet af den seneste måned. På trods af et fald på 0,56% de seneste 24 timer, så har Shiba Inus modstandsdygtighed med en stigning på 30% det seneste år fanget kryptodeltagernes opmærksomhed over hele verden.

Shiba Inu prisdiagram

Denne stigning er ledsaget af en fascinerende udvikling – SHIB’s afbrændingsrate er steget i vejret med forbløffende 2752,41%. Afbrændingen af 410. 698 billioner siden afbrændingen begyndte har vakt nysgerrighed blandt de handlende og investorer. En række bemærkelsesværdige afbrændingstransaktioner fra individuelle adresser, kombineret med integrationen af Shibarium, en layer-2 løsning bygget på Ethereum, har bidraget til Shiba Inus større og større nytte ud over dens oprindelse som meme-mønt.

Den overordnede Shiba Inu-udvikling er fortsat positiv, efter at integrationen af Shibarium har udvidet Shiba Inus anvendelighed, hvilket muliggør NFT’er, metaverse-applikationer og spil. Shibarium behandler over 7,8 millioner transaktioner dagligt og har 1,3 millioner unikke wallet-adresser.

Meme Moguls: et stigende meme-mønt alternativ

Midt i Shiba Inus bemærkelsesværdige rejse er en ny udfordrer trådt ind på kryptoscenen – Meme Moguls. Meme Moguls er positioneret som et alternativ til Shiba Inu og vinder momentum, efterhånden som forsalget tager fart.

Hvad er Meme Moguls?

Meme Moguls er klar til at blive verdens første meme-baserede aktiemarked og børs, der giver brugerne en unik mulighed for at handle med meme-inspirerede aktiver.

Platformen introducerer et fængslende play-to-earn-spil, der fordyber spillerne i en fantasiverden af meme-markedshandel. Det giver brugerne mulighed for at købe, sælge og handle med meme-aktiver i lighed med traditionel aktie- og kryptohandel.

Med sin forsalgsstrategi, der er designet til at skabe 100 millionærer inden for de første 3 måneder efter lanceringen, så stiler Meme Moguls efter at blive det næste 100x-token, der minder om succeshistorierne hos Pepe, Shiba Inu eller Dogecoin.

For at lokke deltagerne tilbyder Meme Moguls eksklusive belønninger, et dynamisk fællesskab for engagement og unikke NFT’er, der optjenes gennem gameplay-præstationer. Projektets aktuelle MGLS-token forsalgsfaser har også en giveaway på $10.000 til den mest aktive bruger på Twitter i slutningen af hver fase og en prisstigning i begyndelsen af hver fase.

I skrivende stund var forsalget i sin tredje fase og havde allerede rejst $1.155.658. En MGLS gik til $0,0025. Du kan deltage i forsalget ved at besøge deres officielle hjemmeside.

Konklusion

I takt med at Shiba Inu fortsætter sin opadgående kurs, og Meme Moguls fremstår som et fremragende alternativ i krypto meme-mønt landskabet, så kunne det kommende år vise sig at blive et dynamisk år for de meme-baserede aktiver.

Men uanset deres valg af meme-mønter, så bør investorerne dog altid udvise rettidig omhu, hvilket skyldes kryptomarkedets ekstremt volatile natur.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.