Memeinator (MMTR) prognose midt i et kommende Bitcoin-drevet opsving

Bitcoin (BTC) steg med over 7 % den 1. januar og steg således fordi værdiområdet $45.000. Matrixport forudsiger Bitcoin-stigning til $50.000 i denne måned, med henvisning til potentiel spot-ETF-godkendelse omkring 10. januar.

I mellemtiden ser en ny meme-krypto, Memeinator (MMTR), ud til at udkonkurrere altcoin-markedet efter at være blevet en af de bedste 2023 ICO’er.

Bitcoin øjne $50K

Den seneste Matrixport-rapport viser, at BTC opretholdt en høj finansieringsgrad, hvilket bekræfter investorernes optimistiske forventninger, da de afventer en godkendelse af en Bitcoin-børshandlet fond. Desuden kan en alt-sæson være nært forestående, da BTC-dominansindikatoren faldt til 50,3%.

De nuværende prisstigninger indikerer færre sælgere, da Tether-mintningen fortsat er i dvale. Finansieringsgraden ligger på det højeste niveau på +66%. Det viser, at longs betalte shorts en årlig sats på 66% for at beholde deres positioner.

Kilde – Matrixport

Presset på futuresmarkedet og spotmarkedet vil sandsynligvis drive Bitcoin forbi $50.000-værdiområdet i januar 2024. Nogle forventer, at det førende aktiv vil nå dette mål i slutningen af januar, uge et.

Positive udviklinger som BTC ETF-godkendelse, halveringen i april 2024 og den forbedrede globale økonomi sætter scenen for betydelige stigninger for Bitcoin. Det vil få altcoins til at eksplodere, og MMTR er blandt de aktiver, der er klar til markante prisbevægelser.

Memeinator – et førende ICO-projekt i 2023

Memeinator er en nylanceret meme-mønt, og dens forsalgssucces placerer den blandt de alts, der vil skyde i vejret i det næste opsving. Selvom kryptoer med hunde-tema møder kritik på grund af manglende nytteværdi og uinspirerende markedsføring, ønsker MMTR at rydde billige memes af vejen, da den sigter mod en markedsværdi på en milliard dollars.

Memeinator blev den bedste ICO blandt projekterne i 2023 og sluttede sig til 2024 som et af de mest lovende kryptovalutaaktiver.

MMTR prognose

Memeinator er ved at etablere sig som et dominerende projekt i kryptoverdenen, og dets forsalgssucces er bevis på dette. Blandingen af kunstig intelligens og blockchain vil sandsynligvis få MMTR til at eksplodere til rekordhøje niveauer.

I betragtning af den imponerende ICO-status vil Memeinator sandsynligvis have succes fremover. Et bredt opsving på markedet og projektets ultimative mål (at rydde meme-møntsektoren for fremtidige generationer og nå en markedsværdi på $1 milliard) betyder en problemfri måde for MMTR-prisen at nå $1.

Du kan finde mere information om Memeinator på deres officielle hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.