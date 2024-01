Vil Pi Network mainnet lanceres i 2024?

Pi Networks brugere sluttede endnu et år uden mainnet-lanceringen, hvilket betyder, at de stadig ikke kan veksle deres Pi-mønter til fiat-valutaer som US-dollar og euro. De kan heller ikke bytte deres mønter til kryptovalutaer som Bitcoin og XRP.

Dette er en stor ting og skuffelse for Pi Network-fællesskabet, som har været aktivt på markedet i over fem år nu. I denne periode er de gået glip af det spektakulære rally, der skubbede Bitcoin til over $67.000 og den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer til over $1,7 billioner.

Det er også en kæmpe skuffelse, da Pi Network har forblevet i et lukket mainnet siden december 2021. I denne periode er mange kryptovalutaer som Sui, Aptos, Internet Computer og Injective blevet lanceret.

Read V2 of the Pi Roadmap, which includes essential information on the future of Pi products. More updates to the Roadmap will be released in 2024. https://t.co/guIq1O73jB pic.twitter.com/2hRKH5L3xC — Pi Network (@PiCoreTeam) December 30, 2023

Alligevel er der håb om, at den længe ventede mainnet-lancering vil ske i år, hvis man skal tro på en udtalelse fra udviklerne. I en nylig note bemærkede de, at Pi Network vil flytte fra dets lukkede mainnet til et fuldt senere i 2024.

Dette vil dog afhænge af, om tre betingelser vil være opfyldt. For det første skal netværket afslutte ethvert åbent netværksforberedelsesarbejde inden for områder som teknologi, produkt, forretning og juridiske spørgsmål. Spørgsmålet er, hvorfor disse betingelser ikke er blevet opfyldt i over fem år.

Den anden betingelse er netværks-KYC, migrering og oprettelse af hjælpeprogrammer. Målet for KYC, som har stået på i flere måneder, er at sikre, at Pi Network er det mest inkluderende peer-to-peer-økosystem. Det håber nu at få 15 millioner pionerer til at bestå KYC-processen, og 10 millioner pionerer migrere til mainnet.

Med hensyn til nytte, håber Pi Network at have mindst 100 Pi-apps aktivt brugt i netværket. Endelig vil mainnet-lanceringen sandsynligvis ske, hvis der er et gunstigt eksternt miljø.

Alligevel tror jeg, at Pi Network mainnet-lanceringen ikke vil ske i 2024. I deres erklæring bemærkede udviklerne, at :

“Selv hvis Core Team og Pioneers skulle opfylde to af betingelserne, kan de ukontrollerbare og uforudsigelige miljøfaktorer stadig tvinge netværket til at forblive i den lukkede netværksperiode og fortsætte med at opbygge, tilpasse sig de nye globale realiteter.”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.