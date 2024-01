Cramer siger ‘Bitcoin ikke kan slås ihjel’: hvad dette kan betyde for Pullix

Bitcoin har haft et fantastisk 2023, og det ser ud til at være godt positioneret til at have et stærkt 2024, da SEC forventes at godkende en Spot Bitcoin ETF snart.

Jim Cramers syn på Bitcoin

Faktisk sagde den berømte investor Jim Cramer for nylig på CNBC’s “Squawk on the Street”, at “Bitcoin kan ikke slås ihjel”.

Han var fuld af ros over det “bemærkelsesværdige comeback”, som verdens største kryptovaluta målt efter markedsværdi leverede i det netop afsluttede år. Det er omkring 12 måneder efter, at han sagde “Jeg ville ikke røre krypto i en million år”.

Cramer har skiftet mening om Bitcoin, primært fordi en Spot ETF nu ser ud til at være et spørgsmål om “hvornår” og ikke “hvis”. Når den er godkendt, vil en sådan børshandlet fond sandsynligvis skabe enorm institutionel interesse for BTC og dermed låse op for det næste opsving.

Men kommer Bitcoin til at stige i et slags vakuum? Det er ikke sandsynligt. Hvorfor – fordi mønten er et temperaturmåler. Dens medvind har en tendens til også at afspejle sig hos andre kryptovalutaer. Et af de navne, der også kan drage fordel af denne trickle-down-effekt, er Pullix.

Pullix er en hybrid kryptobørs

Holdet bag Pullix har sat sig for at løse det likviditetsproblem, som du ofte finder hos DeFi-børserne.

De har kombineret det positive ved de centraliserede børser med det positive ved de decentrale børser for derved at skabe en hybrid kryptobørs kaldet Pullix.

Hvad der er endnu mere interessant ved Pullix er, at den ikke bare er endnu en af de sædvanlige kryptobørser. Den har faktisk sit eget indbyggede token, der går under navnet “PLX”. Så du kan i bund og grund betragte Pullix som en investering, der sandsynligvis er velegnet til at udnytte den forventede styrke i kryptorummet i 2024.

PLX er i øjeblikket prissat til $0,07 i det aktuelle forsalg. Du kan finde ud hvordan du kan investere i det via nogle få nemme trin på projektets hjemmeside via dette link.

At holde på PLX kunne betyde en passiv indkomst

“PLX” er unik, fordi det er den første “trade-to-earn”-kryptovaluta. Så Pullix er i sig selv en hybridbørs. Og du bliver belønnet for at handle på den.

For at gøre det endnu mere lukrativt for brugerne, så deler Pullix endda en del af sine indtægter med dem, der ejer det originale token. Tal om et spændende nyt middel til fast passiv indkomst.

Pullix har indtil videre rejst mere end $2,7 millioner i sit forsalg. Dette betyder, at ideen om en hybrid kryptobørs, trade-to-earn-modellen og alt det andet, som PLX-tokenet har at tilbyde, bliver taget godt imod af kryptofællesskabet.

Det plejer typisk at være et tegn på et kryptotoken, der har potentialet til at stige markant i pris fremadrettet. Er du interesseret i at finde ud af mere om Pullix og PLX-tokenet? Klik her for at besøge projektets hjemmeside.

Pullix (PLX) stræber efter sikkerhed

Pullix klarer sig godt i forsalget, også fordi hybridbørsen især fokuserer på sikkerhed. Den tilbyder dig de samme sikkerhedsstyrker som en centraliseret børs, men opbevaringen af aktiverne forbliver også hos dig.

PLX-tokenet kan også være en god investering, fordi det kun er prissat til $0,07 i skrivende stund. Derfor behøver potentielle investorer ikke nødvendigvis at ruinere sig selv for at få adgang til det. Bemærk, at den næste prisstigning hos Pullix-tokenet er planlagt til 11 dage fra nu – ifølge hjemmesiden.

Og så er der selvfølgelig en masse andre medvinde, der forventes at få kryptorummet til at brillere i 2024. Disse inkluderer den amerikanske centralbanks skift til at sænke renten, og at det samlede udbud af Bitcoin halveres.

alt dette kunne også gavne PLX-tokenet i betragtning af, at der er tale om en kryptovaluta i sin kerne. Du kan dykke dybere ned i Pullix og PLX-tokenet ved at klikke her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.