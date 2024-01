Celsius fremkalder blandede signaler, da den annoncerer planer om at afsætte $468 ETH

Crypto-udlåner Celsius ønsker at afvikle sine Ether-beholdninger for at dække omkostningerne ved sin omstruktureringsplan. Det bekæmpede kryptofirma siger, at de indsamlede midler vil blive brugt til at betale dets kreditorer.

Celsius will unstake existing ETH holdings, which have provided valuable staking rewards income to the estate, to offset certain costs incurred throughout the restructuring process — Celsius (@CelsiusNetwork) January 4, 2024

Celsius’ træk kommer efter, at Southern District of New York Bankruptcy Court godkendte sin omstruktureringsplan i november. Planen omfattede oprettelsen af en ny enhed med fokus på minedrift og staking.

Celsius indgav en konkursbegæring i juli 2022 på højden af kryptouro, i et år, hvor dets jævnaldrende Voyager Digital gik en lignende vej. Kryptobørsen FTX kollapsede også, med investorernes midler fanget.

Styrer næsten en tredjedel af ETH i udbetalingskøen

Flytningen fra Celsius er vigtig for verdens næststørste kryptovaluta. Data fra blockchain-analysefirmaet Nansen viser, at Celsius kontrollerer 206.300 ETH, eller næsten en tredjedel af ETH, i køen for tilbagetrækning af indsatser. ETH er vurderet til omkring $468 millioner. Firmaet har allerede sendt over 30.000 ETH til crypto-depot Fireblocks inden for de sidste syv dage.

Som følge heraf har frigørelsen af Ether løftet øjenbrynene over den potentielle dumping af tokens på markederne, hvilket potentielt påvirker prisen på kryptovalutaen. Nogle mener dog, at det faktisk sætter ETH for en positiv bane i de kommende uger. X-brugeren WazzCrypto delte sine synspunkter med sine over 6.500 følgere og påpegede, at Celsius’ exit på satsede ETH løfter en enorm byrde på tokenet.

Mens ETH-prisen var lidt ændret på tidspunktet for denne publikation, har Celsius-indsatsbelønninger været en af faktorerne forbundet med den negative stemning på ETH i de seneste måneder. Som sådan kunne frigørelsen af tokens løfte stemningen på ETH og lette det seneste salgspres.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.