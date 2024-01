Japans Mercari tillader køb i appen ved hjælp af Bitcoin

Den japanske e-handelsgigant Mercari vil tillade brugere af sin platform at købe produkter i appen ved hjælp af Bitcoin (BTC). Lokale rapporter indikerer, at Bitcoin-transaktioner vil ske gennem Mercaris kryptobørs-datterselskab, Melcoin, fra og med juni.

Mercari vil vise priserne på varer i japanske yen, men købere kan betale for dem ved hjælp af Bitcoin. Omvendt vil Bitcoins blive konverteret til fiat gennem kryptoudvekslingspartneren, hvilket giver sælgere og sælgere på loppemarkedsappen mulighed for at modtage betalinger i den lokale valuta.

Den seneste bevægelse cementerer Mercari som en krypto-orienteret virksomhed. Platformen har en kryptohandelstjeneste på plads, der lader dens brugere sælge Bitcoin ved hjælp af deres salgsprovenue. Brugere kan også bytte point optjent fra deres loyalitetsprogram til kryptovalutaen.

Betalinger stillet til rådighed for 22 millioner månedlige brugere

Mercari er døbt som en af de største forbruger-til-forbruger online markedspladser i Japan. Den årti gamle markedsplads kan prale af over 22 millioner månedlige brugere. Vedtagelsen af Bitcoin-betalinger cementerer kryptoadoptionen i Japan, selv om det asiatiske land holder af sig selv som en pro-krypto-jurisdiktion.

Japans regerende parti har i stigende grad forfulgt en regulatorisk vej for at udnytte Web 3.0 og spille en rolle i kryptoindustrien. I juni 2022 blev der vedtaget en lov, der anerkendte stablecoins som en form for penge. Japans lovgivningsmæssige rammer kræver også, at børser adskiller kunder fra børsaktiver. Denne omfattende lovgivningsramme fik japanske brugere til at få deres penge tilbage efter FTX-kollapset i slutningen af 2022.

På det seneste har Japan vedtaget en mild tilgang til kryptobeskatning efter at have afsluttet sin kontroversielle urealiserede gevinstskat. Politikændringen, som træder i kraft den 1. april 2024, vil kun se enheder beskattet, når de sælger deres kryptobeholdninger. Flytningen letter skattebyrden og gør kryptoinvesteringer attraktive.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.