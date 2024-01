SEC godkender første spot Bitcoin ETF

I en skelsættende beslutning har US Securities and Exchange Commission (SEC) godkendt lanceringen af en spot Bitcoin ETF, der markerer en væsentlig milepæl for kryptovalutaindustrien.

Bitcoin Spot ETF approved.



It’s official.



Now let’s go back to our normal lives. https://t.co/J7ogRNgqIz — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) January 10, 2024

Dette længe ventede træk tilbyder både detail- og institutionelle investorer i USA en ny vej til at få eksponering for Bitcoins pris gennem et reguleret finansielt produkt.

Godkendelsen kommer efter en anspændt periode med usikkerhed, der toppede tirsdag, da SEC’s officielle X-konto (tidligere kendt som Twitter) angiveligt blev hacket. Den kompromitterede konto annoncerede for tidligt godkendelsen af alle afventende ansøgninger om spot Bitcoin ETF’er.

Denne falske information, ledsaget af en manipuleret grafik, forårsagede en kort, men intens byge af forvirring i kryptosamfundet.

Dramaet omkring den falske udmelding overskyggede dog ikke den ægte godkendelse, der fulgte. Onsdag begyndte Cboe BZX Exchange at forberede sig på at notere og handle aktier i disse nyligt godkendte spot Bitcoin ETF’er, hvilket indikerer, at det officielle grønt lys fra SEC kan være nært forestående.

Godkendelsen af en spot Bitcoin ETF er en væsentlig udvikling for kryptoindustrien.

I modsætning til tidligere Bitcoin ETF’er, som var baseret på futureskontrakter, er en spot ETF direkte bundet til den aktuelle pris på Bitcoin, hvilket tilbyder en mere direkte og potentielt mindre volatil investeringsmulighed.

Dette skridt fra SEC ses som en validering af Bitcoins voksende accept inden for den traditionelle finansielle sektor.

Det åbner døren for store kapitalforvaltere og finansielle virksomheder til at inkludere Bitcoin i deres forskellige porteføljer, hvilket giver en reguleret og potentielt mere sikker investeringsmetode for både detail- og institutionelle investorer.

Dramaet omkring den falske annoncering på sociale medier fremhæver de løbende udfordringer, som regulerende organer står over for med at håndtere information i den digitale tidsalder. Det understreger dog også det høje niveau af interesse og forventning, der omgiver store beslutninger, der påvirker kryptovalutamarkedet.

Godkendelsen af spot Bitcoin ETF af SEC er en velkommen udvikling for kryptoindustrien, der tilbyder et nyt niveau af legitimitet og tilgængelighed for investorer, der ønsker at udnytte potentialet i dette decentraliserede digitale aktiv.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.