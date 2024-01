GBP/USD-prognose: signal efter amerikansk CPI-rapport, britiske BNP-data næste

GBP/USD -kursen vaklede torsdag, efter at USA offentliggjorde stærke forbrugerinflationsdata. Parret forblev på det psykologisk vigtige niveau på 1.2700, hvor det har været i de sidste par dage. Fokus flyttes nu til de kommende britiske BNP-tal.

amerikanske inflationsdata

Inflationen i USA er stadig klistret, hvilket bringer Feds planlagte rentenedsættelser i fare. Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) steg det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) fra 0,1 % i november til 0,3 % i december, højere end de forventede 0,2 %. Den steg med 3,2 % i forhold til samme periode i 2022.

Rapporten viste også, at kerneinflationen, som ekskluderer de volatile fødevare- og energipriser, forblev uændret på 0,3 %. Den trak sig derefter tilbage fra 4,0 % til 3,9 % på årsbasis. Dette tilbagetog var også mindre end hvad analytikerne havde forventet.

Det meste af denne inflation var i boligsektoren, da huslejen er fortsat med at stige. Den amerikanske boligsektor står over for udfordringer på grund af lave varebeholdninger nøglesteder. Serviceinflationen er også fortsat med at stige.

Disse tal kombineret med den stærke amerikanske non-farm payrolls (NFP) rapport, betyder, at Federal Reserve har mere arbejde at gøre. Mens renteforhøjelserne er afsluttet, vil banken sandsynligvis fastholde dem på det nuværende niveau i et stykke tid. Banken vil også fortsætte med sin kvantitative opstramningspolitik.

De næste vigtige GBP/USD-nyheder vil være de kommende britiske BNP-tal, der er planlagt til fredag. Økonomer forventer, at rapporten viser, at økonomien voksede med 0,2 % i november efter at være faldet med 0,3 % i den foregående måned.

De forventer også, at rapporten viser, at fremstilling og industriproduktion steg med henholdsvis 0,3 % og 0,7 %. Byggeproduktionen forventes at komme ind på 1,3 %, en forbedring fra 1,1 % i oktober.

GBP/USD teknisk analyse

GBP/USD-kursen har været i en opadgående tendens de seneste par dage. Det er steget fra YTD-lavet på 1,2610 til 1,2730. Det har også dannet en stigende kile vist i blåt og forblevet over det 50-perioders glidende gennemsnit. Parret ligger også over den stigende trendlinje, der forbinder de laveste udsving siden 26. oktober sidste år.

Derfor er udsigterne for parret svagt bearish efter de stærke amerikanske inflationstal. Hvis dette sker, vil det næste punkt at se på 1,2610, det laveste sving den 2. januar. Denne pris er omkring 1 % under det nuværende niveau.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.