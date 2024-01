Apple (AAPL) aktieprognose: godt selskab i dårlig stand

Apples (NASDAQ: AAPL) aktiekurs svæver tæt på sit rekordhøje niveau, selvom det står over for betydelige udfordringer. Aktien handlede til 185,9 dollar fredag, et par point under det højeste niveau nogensinde på næsten 200 dollars. Denne pris giver den en markedsværdi på over 2,9 billioner dollars, hvilket gør den til den største virksomhed i verden.

Apple mangler en klar katalysator

Apple, den største Warren Buffett-holding, er blevet den største virksomhed i verden for at bygge de bedste enheder. Dens iPhone, Mac, iPad, AirPods og ure er de bedste i deres kategorier. Det styrer også sit økosystem ved at køre sin software på tværs af sine brands.

Gennem årene er virksomhedens omsætning og rentabilitet vokset eksponentielt. Den samlede omsætning steg fra $260 milliarder i 2019 til over $383 millioner i de sidste tolv måneder (TTM). Dets årlige overskud nærmer sig 100 milliarder dollars.

Jeg mener dog, at Apple er overvurderet, og at det faktisk er i dårlig stand. For eksempel har Apple et efterstillet PE-forhold på 30,33, højere end sektormedianen på 21. Dets fremadrettede PE-multipel er 28 sammenlignet med sektormedianen på 23. S&P 500-indekset har et PE-forhold på 22.

For en virksomhed, der handler til en præmie, ville du forvente, at den har en stærk vækst i omsætning og rentabilitet. Apple vokser ikke længere så hurtigt. I det seneste kvartal faldt virksomhedens omsætning med 2,8%, mens sektormedianen var en vækst på 6,26%. Dens forward-omsætning på 2,08% er lavere end sektormedianen på 7,71%.

Det er uklart, hvor Apple vil få sin vækst fra. For det første, i modsætning til tidligere, køber folk ikke længere iPhones hvert år. Den stærkere amerikanske dollar har også gjort iPhone uoverkommelig for de fleste mennesker på nye markeder. Dette forklarer, hvorfor iPhone-omsætningen faldt i sidste kvartal.

Der er også en bekymring for fremtiden for iPad. Mens produktet var meget populært i fortiden, er der mange, der ikke længere køber det. Ligesom iPhone bliver mange kunder længere med deres gamle iPads.

Vigtigst er det, at Apple har satset på sit servicesegment, som inkluderer Apple Pay, Apple TV, Arcade, iCloud og App Store. I det seneste kvartal genererede segmentet en omsætningsvækst på 16 % årligt til 22,3 milliarder USD. Jeg forventer, at segmentets vækst snart vil fortsætte, men i et langsommere tempo.

Apple satser også sin fremtid på Vision Pro, det virtuelle headset, der begynder at sælge den 2. februar . På grund af prisen formoder jeg, at dette vil være et nicheprodukt, der ikke vil opnå succesen med nøgleprodukter som Apple Watch og AirPods.

Den anden udfordring for Apple er dets eksponering for Kina, et land, der er i en kold krig med USA. En ny krig i Taiwan udsætter Kina for store risici, da det fremstiller de fleste af sine produkter der.

Apples aktiekursprognose

AAPL-diagram af TradingView

For at være klar. Apple er stadig en fantastisk virksomhed med kvalitetsprodukter, et godt omdømme og en af de bedste balancer på markedet. Udfordringen er, at virksomheden står over for nogle vækstudfordringer for at retfærdiggøre en værdiansættelse på 3 billioner dollars.

Når vi ser på det daglige diagram, ser vi, at AAPL-aktiekursen har dannet et dobbelt-top-mønster. I de fleste tilfælde er dette et af de mest bearishede mønstre. Halsudskæringen af dette mønster er på $165. Derfor kan vi ikke udelukke en situation, hvor Apple trækker sig tilbage og tester denne support igen i de kommende måneder. Dette forklarer, hvorfor analytikere hos Barclays for nylig nedjusterede Apple- aktien.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.