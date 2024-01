Coinbase benytter afrikanske økonomier til USDC-transaktioner med Yellow Card

Coinbase har indgået partnerskab med Yellow Card for at muliggøre sømløse USDC- transaktioner på tværs af 20 afrikanske nationer. Gennem et blogindlæg siger Coinbase, at udvidelsen giver brugere i disse økonomier adgang til USDC direkte på sin tegnebogsapp, startende i februar. Coinbase tilføjer:

Coinbase Wallet-brugere vil nemt kunne sende USDC uden gebyrer på enhver platform, hvor de kan dele et link – inklusive beskedapps som WhatsApp, iMessage og Telegram og gennem populære sociale medier-apps og e-mail.

Gennem Coinbase Ventures porteføljeenheden Yellow Card kan brugere købe USDC on Base, en Coinbase-inkuberet Ethereum L2, meget mere effektivt og omkostningseffektivt. Gennem en X-post siger Yellow Card CEO Chris Maurice, at stablecoins som USDC adresserer reelle problemer, som mennesker og virksomheder står over for i Afrika.

Beyond excited to bring @coinbase to Africa! 🎉🌍



Stablecoins like USDC solve real problems for real people & businesses on the continent.



With @yellowcard_app's regional expertise and Coinbase’s global brand and infrastructure, we will empower the next one billion people. https://t.co/9DOgZ4TKMr — Chris Maurice⚜️ (@chrismaurice) January 11, 2024

Partnerskabet er vigtigt, da Yellow Card har brugere i 20 afrikanske lande, der tegner sig for mere end halvdelen af kontinentets befolkning. De økonomier, der sandsynligvis vil drage fordel af Coinbase-udvidelsen, er Sydafrika, Kenya, Nigeria, Ghana, Uganda og Tanzania.

Passer med Coinbases globale ekspansion og Afrikas potentiale

Copy link to section

Afrikas ekspansion forstærker Coinbases fortsatte globale fremstød i overensstemmelse med denserklærede “gå bred og gå dybt” tilgang. Børsen har fokuseret på en ekspansion baseret på compliance og partnerskaber, der undgår faldgruberne hos sine kolleger, der står over for regulatorisk pres globalt.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Coinbase anerkender Afrika som et potentielt marked, med hyppig inflation og ustabilitet, der kræver innovative finansielle løsninger. Børsen siger, at udvidelsen øger de økonomiske friheder, støtter Afrikas pengeoverførselsafhængige økonomier, øger besparelser og understøtter daglig handel.

Afrikas unge befolkning er også en attraktion for Coinbase, og børsen siger, at syv ud af hver ti kryptoejere er under 34 år. Derfor siger Coinbase, at Afrika er det yngste kontinent, hvilket gør det til et ideelt marked for sin kryptoekspansion.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.