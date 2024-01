Altcoins at holde øje med i næste uge, mens Bitcoins (BTC) dominans aftager: MMTR, SUI og BONK

Bitcoin (BTC)-priserne er faldet efter den længe ventede godkendelse af de børshandlede fonde, hvilket bekræfter et sælg-nyheden scenarie for den digitale mønt. I mellemtiden ser de bedste tokens, herunder Memeinator (MMTR), Sui (SUI) og den Solana -baserede Bonk (BONK), ud til at være klar til at stige i de kommende syv dage.

Bitcoins faldende markedsdominans

Den førende krypto oplevede et enormt frasalg i $46K-værdiområdet, hvilket udløste prisfald i nærheden af $42K. Desuden opstod der en nedgang i de foregående 24 timer, da Bitcoin blev udsat for betydelige afviklinger. Dette udløste et fald til $41.5K før en lille genoplivning til værdier på omkring $42.6K før denne artikel blev offentliggjort.

Desuden har BTC’s markedsdominans ramt et månedligt lavpunkt på 51,14%. Faldene kunne være brændstof til stigningerne inden for altcoin-rummet. Investorerne køber som regel alts under Bitcoin-prisfald.

Yderligere Bitcoin fald vil sandsynligvis presse altcoin-priserne til betydelige højder i den kommende uge.

Memeinator (MMTR)

Memeinator fortsætter med at cementere sin markedstilstedeværelse, da projektet fokuserer på legitimitet inden for meme-kryptoverdenen. Altcoinen er forblevet på investorernes radar på grund af en række optimistiske udviklinger, herunder et succesfuldt forsalg, kæmpe airdrops og lukrative giveaways.

Interesserede spillere kan købe MMTR til den nuværende pris på $0,0186. Dette kunne være en lukrativ indtjeningsmulighed, da analytikerne forventer, at tokenet vil stige til over $0,1 inden udgangen af 2024, hvilket ikke er langt ude, når vi ser på resultaterne hos rivaler som Pepe Coin.

Sui prisprognose

Sui opretholdt et positivt perspektiv den seneste dag og nærmede sig sit årlige højdepunkt, da den overvandt det vigtige $1-niveau. Bjørnene kæmpede for kontrollen, da de trak tokenet fra $1,35-niveauet til $1,240 i skrivende stund. Sælgernes succes kunne udløse en gentest af EMA 20, i betragtning af de overkøbte forhold fra Relative Strength Index.

Ikke desto mindre kan et opsving ud over EMA 20 drive SUI-priserne op mod $2 i den kommende uge.

BONK prisanalyse

BONK tiltrak markedsdeltagere med sin seneste præstation. Men alt forbliver inden for rækkevidde, efter at det ikke lykkedes at overvinde forhindringen på $ 0,000017. Det udviste en opdrift på $0,00001448 efter en stigning på mere end 6% i løbet af det seneste døgn.

I mellemtiden svingede RSI nær midterniveauet, mens 20d EMA forblev noget vandret og dermed ikke gav retning til hverken bjørne eller tyre.

Tyrene bør holde BONK over den nedadgående trendlinje for at sikre dominans i den kommende uge. Et sådant træk kan skubbe aktivet mod $0,000023, før man overvejer yderligere opadgående bevægelser.

Du kan finde flere oplysninger om Memeinator på deres hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.