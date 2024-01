Det tyske DAX- indeks er gået ind i en konsolideringstilstand, efterhånden som globale risici steg, og da flere embedsmænd fra Den Europæiske Centralbank (ECB) advarede om rentesatser. Indekset, som følger de største tyske virksomheder, handlede til €16.570, et par punkter under det højeste niveau nogensinde på €16.995.

Globale risici og ECB

DAX 40 og andre europæiske indekser som Stoxx 50 og FTSE MIB trak sig tilbage, da investorer vurderede de seneste udtalelser fra ECB-embedsmænd. Under en tale ved World Economic Forum i Davos advarede de finske og franske centralbankchefer mod satsninger på rentenedsættelser.

De to argumenterede for, at det stadig var for tidligt at begynde at tale om rentenedsættelser, da inflationen stadig var stædigt høj. De seneste data fra Eurostat viste, at det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) steg fra 2,4 % i november til 2,9 % i december. ECB har et inflationsmål på 2,0 pct.

Der er sandsynlighed for, at inflationen vil forblive stædigt høj i de kommende måneder, efterhånden som krisen i Mellemøsten eskalerer. Iran målrettede et sted tæt på en amerikansk base i Irak, mens houthierne fortsatte med at målrette skibe mod Det Røde Hav.

Implikationen for dette er, at der vil være logistiske udfordringer, som sandsynligvis vil påvirke virksomheder i DAX-indekset som Adidas, Continental, Volkswagen og BMW. Det fører også til højere forsendelsesomkostninger.

Økonomer ændrer også deres indstilling til, hvornår Fed vil begynde at sænke renten. I en erklæring tirsdag sagde Christopher Waller, at der ikke var travlt med at begynde at sænke renten, da økonomien klarede sig godt, mens inflationschok forblev.

Derfor mener de fleste økonomer, at den indledende rentenedsættelse sandsynligvis vil ske i juni i stedet for marts, som analytikerne havde forventet. Handlinger fra Fed og ECB har en indvirkning på tyske aktier, fordi de fleste af dem er globale virksomheder med tilstedeværelse i USA.

DAX-indekset vil også være i søgelyset, efter Kina har offentliggjort svage økonomiske tal. Økonomien voksede med 5,2 % år-til-år i fjerde kvartal, hvilket manglede analytikerestimater. Dette tal var i overensstemmelse med, hvad Kinas premier sagde tirsdag i Davos. Dette forklarer også, hvorfor Hang Seng- og Nifty 50-indeksene trak sig tilbage.

Zalando er det dårligst præsterende DAX-indeksselskab i år, da det styrtede ned med næsten 20 %. Det efterfølges af virksomheder som Infineon, BASF, Sartorium og Covestro. Alle disse virksomheder er trukket tilbage med næsten 10 %. På den anden side er de bedste i indekset Rheinmetall, Qiagen, Airbus og MTU Aero, som har en markedsandel i forsvarsindustrien.

DAX indeks prognose

DAX-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at DAX 40-indekset har været i en konsolideringsfase efter at have ramt rekordhøjde. Det sprang til et rekordhøjt niveau på €17.000. Det har gentestet nøglestøtten til €16.527, det højeste punkt den 31. juli sidste år.

Indekset er forblevet over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har dannet et bearish divergensmønster. Derfor vil det tyske DAX-indeks sandsynligvis forblive på kanten i denne uge og derefter genoptage den bullish trend. Det vil sandsynligvis bevæge sig over €17.000 i de kommende uger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.