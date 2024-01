Er Meme Moguls ($MGLS) attraktiv efter Bitcoin ETF godkendelsen?

BTC har været på alles læber lige siden Securities & Exchange Commission i USA endelig annoncerede sin godkendelse af Spot Bitcoin ETF’en.

100 milliarder dollars kunne flyde ind i kryptovalutaerne i 2024

Bitcoin tiltrækker sig al opmærksomhed i disse dage, primært fordi de børshandlede fonde gør det muligt for store kapitalforvaltere at få adgang til verdens største kryptovaluta.

Formueforvaltning er i øjeblikket en industri på 30 billioner dollars, som kan hælde op til 100 milliarder dollars i Bitcoin ETF’er i 2024, ifølge analytikere hos Standard Chartered. Anthony Pompliano fra Pomp Investments sagde også for nylig:

Bitcoin er begyndt at blive et benchmark-aktiv for den yngre generation. De fleste investorer kan ikke slå benchmarks. Så den eneste måde at følge med på er ved at tilføje et nyt benchmark til din aktivfordeling.

Den ETF-drevne strøm af kapital til Bitcoin er særlig vigtig, fordi den sandsynligvis vil resultere i en meningsfuld stigning i prisen pr. mønt.

Og når Bitcoin stiger, så har resten af kryptomarkedet, inklusive de nyligt lancerede projekter som Meme Moguls, en tendens til at følge i møntens fodspor.

Meme Moguls tilbyder flere måder at tjene penge på

Meme Moguls er en up-and-coming platform, der tilbyder sine brugere mere end én måde at skabe en ekstra indtægtskilde på.

For det første er der et spændende play-to-earn-økosystem, der gør det muligt for dig at spille mod andre moguler og blive berettiget til en masse belønninger, så længe du kan slå dem.

For det andet fungerer Meme Moguls stort set som en børs, hvor brugerne kan handle med meme-aktiver. Forudsat at du er en dygtig trader, kan du vælge det, du er god til, og tjene penge på denne platform.

Så er der selvfølgelig også staking, hvis det du leder efter er en passiv indtægtskilde.

Og endelig har Meme Moguls sin egen meme-mønt kaldet $MGLS. Du kan investere i mønten og drage fordel af den forventede prisstigning i de kommende måneder. For at finde ud af mere om Meme Moguls og $MGLS-tokenet, så kan du besøge projektets hjemmeside via dette link.

At eje $MGLS giver dig adgang til eksklusive funktioner

Bemærk, at det at eje $MGLS også åbner døre for dig til en håndfuld eksklusive funktioner. Disse inkluderer eksponering for NFT’er og et par metaverse-relaterede tilbud.

Derudover får du en stemme med hensyn til den retning, som Meme Moguls bevæger sig fremad, fordi det er en decentraliseret platform.

Meme Moguls har rejst næsten 1,7 millioner dollars inden for få uger i sit igangværende forsalg. Det er en indikation af, at investeringssamfundet efterspørger $MGLS, hvilket typisk er et godt tegn for fremtidsudsigterne for en kryptomønt.

Den originale Meme Moguls-mønt er prissat til $0,0027 i skrivende stund med kun 85 millioner mønter tilbage før næste prisstigning. Du kan udforske nemme måder at investere i meme-mønten $MGLS i dag via Meme Moguls’ hjemmeside her.

Hvad kunne ellers være en medvind for Meme Moguls ($MGLS)

Meme Moguls og deres originale meme-mønt er så meget desto mere attraktiv som investering, når man tænker på, hvordan markedet for mememønter er vokset de seneste år.

Meme-mønter var stort set ingenting værd før pandemien, men havde allerede udviklet sig til et marked på $20 milliarder ved udgangen af 2022. Hvis væksttendensen fortsætter fremadrettet, kan en position i $MGLS give et ret lukrativt afkast.

Endelig kan Meme Moguls’ egen mønt også drage fordel af andre krypto-medvinde, for meme eller ej, så er det i bund og grund en kryptovaluta.

Så når den amerikanske centralbank begynder at sænke renten og dermed øge efterspørgslen efter risikofyldte aktiver som kryptovalutaer i 2024, kan $MGLS-tokenet også opleve en stigning i kapitaltilstrømningen.

Husk, at Federal Open Market Committee allerede har signaleret op til tre rentenedsættelser i år, hvilket Invezz rapporterede om her. Klik her for at dykke dybere ned i Meme Moguls og $MGLS-tokenet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.