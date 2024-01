USD/IDR: Indonesiske rupiah spænder for mere svaghed

USD/IDR -kursen pumpede til sit højeste punkt siden den 14. december, da det amerikanske dollarindeks (DXY) sprang og efter den duefaste kursbeslutning fra Indonesiens centralbank. Parret steg til et højdepunkt på 15.633, meget højere end det laveste i december på 15.358.

Bank of Indonesia og DXY stiger

Copy link to section

USD/IDR-parret fortsatte sin bedring, efter at Bank of Indonesia afgav sin første rentebeslutning. I den besluttede banken at lade renten være uændret på 6 %, hvor de har været i de seneste måneder.

Banken forventer at holde renterne på det nuværende niveau i et stykke tid, mens kampen mod inflationen fortsætter. Analytikere hos ING Bank forventer, at BoI vil sænke renten fra anden halvdel af året for at overlade økonomien. Udtalelsen tilføjede :

“Med IDR stadig under pres og inflation lidt over centralbankens inflationsmåls midtpunkt, tror vi, at Bank Indonesia vil holde renten på 6 % i første halvdel af året, men vil sandsynligvis skifte til bolig, når Fed begynder at sænke de politiske renter.”

I sin erklæring sagde banken, at den forventer, at den indonesiske økonomi vil vokse med mellem 4,7 % og 5,5 % i år. Den forventer også, at inflationen vil ligge mellem 1,5 % og 3,5 %, hvilket er inden for dets målinterval.

Med Bank of Indonesia færdig, flytter fokus nu til Federal Reserve, som holder sit første møde senere på måneden. De fleste økonomer forventer, at banken vil holde renten uændret mellem 5,25 % og 5,50 % på dette møde.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Nøglekatalysatoren for greenbacken vil være punktplot og embedsmænds tone. Styrken af de seneste job og inflationstal betyder, at Fed sandsynligvis vil opretholde en høgeagtig tone i dette møde. Dette forklarer, hvorfor de 10-årige og 30-årige statsobligationsrenter for nylig er steget over 4 %.

Det forklarer også, hvorfor US-dollarindekset er steget over 103 USD i de seneste par dage, og hvorfor amerikanske aktier er faldet.

USD/IDR teknisk analyse

Copy link to section

USD/IDR-diagram af TradingView

USD/IDR-parret er også vendt tilbage, da investorerne fokuserer på det kommende indonesiske valg, der er planlagt i februar. I de fleste tilfælde har valutaer i emerging markets-valutaer en tendens til at trække sig tilbage forud for et stort valg.

Ser vi på det daglige diagram, ser vi, at USD til rupiah-parret har været i en kraftig opadgående tendens i de seneste par dage. Denne rebound skete, efter at parret dannede et dobbeltbundsmønster på 15.358. I de fleste tilfælde er dette mønster normalt et tegn på vending.

Parret nærmer sig nu halsudskæringen af dette mønster på 15.673. Et brud over dette niveau vil pege på mere opside, da købere sigter mod sidste års højeste på 15.960. Det alternative scenarie er, hvor parret ikke formår at bryde over dette niveau og derefter genoptager den nedadgående tendens til 15.400.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.