VanEck vil likvidere sin Bitcoin Strategy ETF

VanEck, en af udbyderne af investeringsløsninger, hvis spot Bitcoin ETF modtog US Securities and Exchange Commission (SEC)’s godkendelse til handel, har annonceret et stort skridt med hensyn til en af sine tidligere godkendte futures ETF’er.

En pressemeddelelse, som kapitalforvalteren offentliggjorde onsdag, oplyste, at den vil opløse og likvidere Bitcoin Strategy ETF (XBTF). VanEcks bestyrelse godkendte dette trin, sagde virksomheden.

Beslutningen er i overensstemmelse med godkendelsen til notering og handel af VanEck Bitcoin Trust (HODL) på Cboe BZX Exchange i sidste uge. Bitcoin Strategy ETF, som tillod kunder eksponering for Bitcoin futures-kontrakter, handlede også på Cboe BZX Exchange.

Hvorfor VanEck lukker den futures-baserede ETF

Ifølge pressemeddelelsen lukker og likviderer VanEck den XBTF-børshandlede fond baseret på dens vurdering af fondens præstation, likviditet og investorinteresse. Firmaet overvejede også fondens aktiver under forvaltning (AUM).

“Beslutningen blev truffet om at likvidere fonden baseret på en analyse af disse faktorer og andre operationelle overvejelser,” lyder erklæringen.

Aktionærer har mulighed for at sælge deres XBTF-aktier indtil markedet lukker den 30. januar 2024, hvorefter Cboe BZX Exchange vil afnotere den. VanEck forventer at likvidere ETF’en omkring den 6. februar 2024, og de, der fortsætter med at besidde fondens aktier indtil da, vil modtage kontantudlodninger.

VanEck’s Bitcoin Strategy ETF blev lanceret den 16. november 2021 efter godkendelse af SEC. Det er delt er steget med henholdsvis 31% og 76% i de seneste seks måneder og år. Den handlede dog 1,2 % ned onsdag morgen efter nyheden.

I mellemtiden faldt VanEck Bitcoin Trust (HODL) med 1,7 %, da Bitcoin kæmpede for opsiden efter sin nedgang efter spot ETF-godkendelse.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.