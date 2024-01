USD/JPY-signal: prognose efterhånden som optrend fortsætter, CPI-data forude

USD/JPY -kursen har været i en kraftig opadgående tendens i år, da det amerikanske dollarindeks (DXY) og japanske aktier steg kraftigt. Parret steg til et højdepunkt på 148 torsdag, det højeste punkt siden 1. december. Den er steget med mere end 5 % fra det laveste punkt i år.

stigning i US-dollarindekset

USD/JPY-parret er vendt tilbage i de seneste par dage, da investorerne fokuserede på de seneste økonomiske tal fra USA og deres implikationer på markedet. Data udgivet tidligere på måneden viste, at økonomien skabte over 200.000, mens arbejdsløsheden forblev på 3,7%. Lønvæksten var stærk, da den steg med over 4 % i løbet af måneden.

I sidste uge afslørede en separat rapport fra Bureau of Labor Statistics (BLS), at inflationen holdt sig stabil i december. Det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) steg fra 3,2 % i november til 3,4 % i december, mens kerne-CPI steg med 3,8 %. Disse tal var meget højere end Federal Reserves mål på 2,0 %.

Detailsalgstal udgivet i onsdags afslørede, at udgifterne fortsatte med at stige i december, selvom inflationen stabiliserede sig. Derfor betyder disse tal, at Federal Reserve sandsynligvis vil fortsætte med at holde renterne stabile på sit 22-årige højeste niveau i første halvdel af året. Efter mødet i december begyndte de fleste analytikere at forudsige en rentenedsættelse i marts.

Ændringen i forventningen forklarer, hvorfor det amerikanske dollarindeks (DXY) er steget til $103,35, mens amerikanske obligationsrenter ligger over 4%. Tilsvarende er amerikanske aktier faldet, hvor Dow Jones og Nasdaq 100-indekset er faldet fra deres højeste point i år.

USD til JPY er også steget på grund af de igangværende geopolitiske spændinger i Mellemøsten. Torsdag ramte den pakistanske hær Iran, mens det amerikanske militær igen ramte Houthi-oprørere. I de fleste tilfælde har den amerikanske dollar en tendens til at stige, når der er geopolitiske risici.

Bank of Japan i fokus

Den største katalysator for USD/JPY i 2024 vil være Bank of Japan (BoJ), som forventes at ændre kurserne. De fleste økonomer forventer, at BoJ vil beslutte sig for at hæve renten senere på året, hvorved de kommer ud af negative renter, der har eksisteret i mange år.

BoJ er den eneste centralbank, der har opretholdt negative renter globalt, selvom inflationen i landet er steget. Når statistikbureauet offentliggør sin beslutning på fredag, forventer de fleste økonomer, at data viser, at kerne-CPI steg med 2,3 % i december efter at være steget med 2,5 % i den foregående måned. BoJ har et inflationsmål på 2,0 pct.

Den japanske yen har kæmpet, selvom efterspørgslen efter aktier er steget, med Nikkei 225- og Topix-indeksene på det højeste punkt i mere end tre årtier.

USD/JPY prognose

USD/JPY-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD til JPY-kursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par dage. Den har for nylig vendt nøglemodstanden på 145,08 (højeste 30. juni) til en støtte. Det har også krydset det 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) og den stokastiske oscillator peger opad.

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter nøglemodstanden på 151,87, det højeste punkt den 17. november.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.