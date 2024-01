MetaMask introducerer en hardwarefri indsatstjeneste til Ethereum-brugere

Crypto wallet-udbyderen MetaMask har annonceret en ny indsatstjeneste, der ikke kræver pooling eller hardware. Staking-tjenesten giver Ethereum-brugere mulighed for at køre deres egne valideringsnoder mod et gebyr. Gennem et blogindlæg bemærkede MetaMask,

Du behøver ikke at vedligeholde de software- og hardwarenoder, der kræves for at dreje og holde en validator oppe – det er gjort for dig gennem Consensys Staking, som kører 33.000+ validatorer med nul skåret indtil nu – alt du skal gøre er at indbetale din ETH og indsamle belønninger.

Meddelelsen indikerer, at brugere bliver nødt til at indbetale 32 Ether, eller omkring $79.000, for at nyde den service, der administreres gennem MetaMask-porteføljen. Derfra vil MetaMask køre nodeoperationerne, levere klientopdateringer og sikre runtime-stabilitet.

Service adresserer centralisering og sikrer effektivitet

Copy link to section

Ved at tilbyde en bekvem og tilgængelig staking-løsning siger MetaMask, at den giver brugerne mulighed for at løse centraliseringsproblemer, der opleves på staking-økosystemer. MetaMask løser også Ethereum-netværksbrugeres bekymringer om slashing og nedetid, samtidig med at de giver dem mere effektivitet og forbedret sikkerhed.

Ikke desto mindre har gebyret på 10 % fremkaldt blandede reaktioner i kryptosamfundet. Lefteris Karapetsas, grundlægger af crypto portfolio tracker Rotkiapp, roste den nye tjeneste som en “interessant idé.” Men i et X-indlæg bemærkede han, at gebyret på 10 % er uattraktivt i betragtning af de gebyrer, der opkræves på andre alternative muligheder.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Interesting idea but a 10% fee makes it a completely unattractive option for any user who bothers to compare with the other available options out there. https://t.co/vSzBQwPL8f pic.twitter.com/GeuaYUm2RL — Lefteris Karapetsas | Hiring for @rotkiapp (@LefterisJP) January 18, 2024

Som følge heraf svarer nettoindsatsudbyttet med MetaMask efter fradrag af platformsgebyrer til Lidos 3,4%. Sidstnævnte anses for at være førende i branchen og kontrollerer 9,3 millioner ETH til en værdi af 22,9 milliarder dollars af satsede beløb, sammenlignet med i alt 28,8 millioner satsede ETH.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.