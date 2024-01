Everlodge (ELDG): En 100x ejendoms-NFT-markedsplads, der tillader fraktioneret ejerskab

Hvad ville du gøre med $100? Sikkert en masse, men ikke når det drejer sig om investering i fast ejendom. Hvis du vil have en bid af sektorens $280 billioner, så bliver du nødt til at hoste op med et betragteligt beløb. I betragtning af de enorme kapitaludgifter, der kræves, er fast ejendom blevet uopnåelig for de fleste. Den gode nyhed er, at man ikke længere behøver at investere store beløb for at eje fast ejendom. Med blot $100 kan du eje en bid af det engang luksusmarked og få det til at vokse med Everlodge. Tokenet giver dig også en chance for at booste en investering med op til 100 gange.

Realisering af fraktioneret ejendomsret med Everlodge

Everlodge er en blockchain-aktiveret markedsplads for fast ejendom, der muliggør fraktioneret ejerskab af ejendom. Platformen tillader investorerne at eje en del af feriehuse, byhuse og hoteller fra så lidt som $100. Lad os tage et hypotetisk eksempel i brug.

Lad os antage, at en luksusvilla i New York er vurderet til $10 millioner. Der udstedes en NFT fra ejendommen, som opdeles i 100.000 enheder. I dette eksempel vil hver fraktion blive vurderet til $100. Med Everlodge kan du eje en brøkdel af luksusvillaen til $10 millioner for blot $100.

Det spændende ved Everlodge er, at alle transaktioner og data opbevares på sikker vis. Så transparensen opretholdes, og der er ingen risiko for tab, da en smart kontrakt gemmer alle data. Og ikke nok med det. Hvis værdien af ejendommen stiger, så får du en andel af den nye ejendomsværdi.

Hvad er den unikke mulighed ved Everlodge?

Den oplagte mulighed ved at investere i Everlodge er at få del i den attraktive ejendomssektor. Du kan investere hvor som helst og opnå eksponering overfor nogle af verdens mest attraktive ejendomsmarkeder.

Everlodge åbner også op for andre muligheder i ejendomssektoren. Investorer kan bruge deres medejede ejendomme som sikkerhed for lån. Det frigør massiv likviditet fra en global pulje af investorer, hvilket gør Everlodge attraktivt. Låntagerne kan få adgang til hurtig, sikker og praktisk finansiering via blockchainen, mens långiverne tjener renter.

Der er passive indkomstmuligheder fra Everlodge Rewards Club. Funktionen giver investorer mulighed for at optjene gratis overnatninger på platformens hoteller og ejendomme. Hvis man ikke ønsker at bruge sine ferier, kan man med fordel lægge dem ud på Everlodge eller andre bookingsider.

Ønsker du at spille en rolle i udviklingen af Everlodges økosystem? Platformen gør det muligt at stake det originale token for en fast månedlig renteindtægt. Brugerne har også ret til en rentebonus for at levere likviditet på ejendomsplatformen.

Er Everlodge en 100x investering?

Fast ejendom er en gammel sektor, som dog stadig bliver bedre for hver dag. Sektoren forventes at vokse med 5,2 % i 2030. Muligheden ved Everlodge ligger i at udnytte vækstpotentialet og revolutionere den måde, markedet fungerer på. Everlodge forventes at blive en stor vinder gennem sin blockchain-vinkel. Derfor er prognoserne, at dets originale token kunne eksplodere op til 100 gange. Hvorfor det?

$ELDG bliver Everlodges økosystems utility token. Tokenet er betalingsvalutaen og mediet til at udveksle værdi gennem staking, udlån og belønninger. Efterhånden som flere investorer slutter sig til økosystemet, vil efterspørgslen efter $ELDG vokse og frigøre værdi.

Selvom en gevinst på 100x for $ELDG er spekulativ, er den opnåelig. Tokens fra ædle projekter er steget og har oversteget estimaterne, hvilket gør prognoserne realistiske.

Bør du købe Everlodge under forsalget?

Everlodge tilbydes gennem et forsalg, hvor tokenets pris stiger efter hver fase. Tokenet er i øjeblikket vurderet til $0,029 fra den oprindelige udbudspris på $0,01. Det er fordelagtigt at købe tokenet i forsalgsfasen, da man her køber tokens til en attraktiv pris. At investere i de tidlige faser er en fordel for de investorer, der ønsker at fastlåse værdien, før tokenet stiger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.