Gråtoner oversvømmer New York med Bitcoin (BTC) annoncer i en massiv marketingkampagne

New York City oplever en betydelig stigning i Bitcoin (BTC) reklame, da Grayscale markedsfører sin spotbørshandlede fond. I mellemtiden afspejler omfanget af denne enorme bevægelse et bemærkelsesværdigt skub for crypto mainstream-adoption.

#GRAYSCALE IS MARKETING THEIR

SPOT #BITCOIN ETF ON NEW YORK

TIME SQUARE 🇺🇸



NOW PEOPLE WILL SEE ADS ABOUT

BITCOIN EVERYWHERE. THIS IS VERY

BULLISH FOR #BTC. MORE EYE WILL SEE THESE ADS EVERYDAY 🔥 pic.twitter.com/091g6aFrWz — Muhammad Ahmed (@Ahmed6344671) January 21, 2024

NYC gader ser ud til at være dækket af aggressiv kryptopromovering, der reklamerer for BTC som aldrig før. Yderligere understreger kampagnen den stigende indsats for at øge offentlighedens bevidsthed om digitale tokens.

New Yorks digitale skærme og billboards afspejler den stigende Bitcoin-genkendelse og den stigende investering i digital valutafremme. Den massive indsats signalerer en ændring i markedsføringstilgangen, der går fra digitale annoncer til mere synlige og traditionelle måder.

Yderligere bekræfter massive kryptoannoncer i NYC den stigende tillid hos Bitcoin-investorer og -tilhængere til mønten som et langsigtet investeringsværktøj. Flytningen vil sandsynligvis tiltrække et mere forskelligartet og bredere publikum til industrien for digitale aktiver.

Det er afgørende at placere annoncerne på gaderne i New York i betragtning af byens mangfoldige befolkning og position som et globalt knudepunkt for finansielle virksomheder. Kampagnen vil potentielt have en betydelig effekt lokalt og globalt.

Grayscales Bitcoin-annoncer i New York er fortsat en afgørende udvikling inden for kryptomarkedet, da det indvarsler en ny æra for markedsføring af virtuelle mønter. Det signalerer, hvordan Bitcoin og andre tokens slutter sig til den globale finansielle ramme.

Grayscales betydelige GBTC ETF-udstrømme

I en anden relateret udvikling registrerede Grayscales BTC Trust ETF bemærkelsesværdige udstrømninger i løbet af den seneste uge, hvor milliarder forlod fonden. De enorme tilbagetrækninger katalyserede øget volatilitet, da nogle spillere solgte deres Bitcoin-beholdninger.

I mellemtiden viser GBTC-udstrømningen et betydeligt skift i investorernes adfærd. ETF’er hjælper detail- og institutionelle aktører med at få Bitcoin-eksponering uden nødvendigvis at eje aktiverne. Investeringsinstrumentet er dog vidne til forhindringer, mens det udforsker de eksisterende markedsforhold.

Ikke desto mindre oplever spot-ETF’er en imponerende interesse midt i GBTC-salg. Det kunne balancere markedsdynamikken, da det viser vedvarende deltagelse i kryptoinvesteringer på trods af at andre spillere trækker sig tilbage. Desuden bemærkede nogle pengestrømme til de nyligt godkendte spot-ETF’er betydelige indstrømninger, da GBTC kæmpede med udstrømning.

Over the first six days of trading, the inflows of capital into the nine new bitcoin ETFs has outpaced outflows from the Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), which has seen the value of its assets under management fall by $2.8 billion. pic.twitter.com/G4fxQnDdPw — 🦙🌉🏗️🚥🏁🏎️🛣️ UPLAND METANOMY ⚽️🥅🏟️🌍🏆🛰️🌆 (@UplandMetanomy) January 21, 2024

Det viser, at spillere muligvis aflaster GBTC, når de vender sig til spot-børshandlede fonde.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.