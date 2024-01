Når Bitcoin, Solana, IOTA, AVAX-priserne skrider, hvad skal indehavere gøre?

Det har været et hav af rødt på kryptovalutamarkedet i de seneste to uger, da begejstringen for Bitcoin ETF’er faldt. Bitcoin-prisen er styrtet fra $49.000 til under $40.000. På samme måde har altcoins som Solana, IOTA og Avalanche (AVAX) alle trukket sig tilbage. Som et resultat er mange longs blevet likvideret, mens den samlede markedsværdi for alle mønter er faldet til $1,56 billioner.

Bitcoin vs IOTA vs Solana vs Avalanche

Hvorfor falder kryptovalutaer?

Bitcoin og andre kryptovalutaer går ned på grund af en situation kendt som køb rygterne, sælg nyhederne. Dette er en almindelig situation, der sker på tværs af alle aktiver, inklusive aktier, råvarer og forex.

Tanken er, at investorer køber et aktiv baseret på rygterne og så dumper det, når det sker. I dette tilfælde vidste alle, at Securities and Exchange Commission (SEC) ville godkende disse ETF’er, især efter at have tabt Grayscale retssagen .

Chancerne for godkendelse steg også, da virksomheder som Blackrock, Invesco og Franklin Templeton blev involveret. Det er enorme virksomheder i finanssektoren, hvor de kontrollerer over 13 billioner dollars i aktiver.

Som et resultat sprang Bitcoin fra mindre end $20.000 i 2022 til over $45.000 før spot-godkendelsen af Bitcoin ETF. Derfor er momentum nu aftaget, da investorerne fokuserer på ind- og udstrømning i branchen.

De seneste data viser, at tilgangen har været stærkere end forventet. Investorer tilføjede over $6,5 milliarder i ETF’er i den første uge. Nogle analytikere havde modelleret omkring 2 milliarder dollars i indstrømning i denne periode.

Bitcoin er også faldet på grund af et vist salgspres fra FTX Estate, som solgte $1 milliard i denne uge.

Hvad skal kryptoholdere gøre?

Nu er bekymringen blandt Bitcoin-, Solana-, IOTA- og AVAX-investorer, hvad de skal gøre nu, hvor deres priser er faldet. Analytikere har blandede meninger om dette, og nogle anbefaler at sælge alle kryptoaktiver og flytte til andre aktiver som aktier, der er steget til deres rekordhøje niveauer.

All the spot #BitcoinETFs are now in bear markets, defined as a drop of 20% or more from the peak. The biggest loser is $FBTC, down 32%. I think the Vaneck #Bitcoin Trust should change its symbol from $HODL to GTFO. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 22, 2024

Nogle analytikere tror på den anden side, at Bitcoin og andre altcoins vil vende tilbage af flere årsager. For det første er der flere katalysatorer, der kan have en indflydelse på Bitcoin i de kommende måneder. For eksempel forventes Fed at begynde at sænke renten i år, mens Bitcoin-halveringen vil ske i april. Historisk set har BTC en tendens til at klare sig godt foran, og efter halvering sker.

For det andet er Bitcoins fundamentale stadig stærke, med stigende efterspørgsel ledsaget af faldende forsyninger. Denne tendens vil sandsynligvis fortsætte i de kommende år, da institutionelle investorer allokerer noget af deres tørre pulver til Bitcoin.

For det tredje er det nuværende Bitcoin-salg på linje med, hvad de fleste analytikere og investorer forventede, da konceptet med at købe rygterne, sælge nyhederne er velkendt. Derudover har Bitcoin en tendens til at trække sig kraftigt tilbage, da den nærmer sig et nøglemodstandsniveau som $50.000. Derfor læner jeg mig til sidstnævnte side, hvor jeg tror, at Bitcoin og andre altcoins vil hoppe tilbage i de kommende måneder. Desuden har investorer omfavnet en risiko-på-stemning i markedet, som det fremgår af resultaterne for aktier og obligationer. Altcoins som Solana, AVAX og IOTA har en tæt sammenhæng med Bitcoin.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.