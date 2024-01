Pullix-prognose efter Cathie Wood kalder Bitcoin for en ‘meget stor idé’

Bitcoin ETFerne “en af de vigtigste investeringer i vores levetid”, siger Cathie Wood – Ark Invests grundlægger og administrerende direktør.

Verdens største kryptovaluta har været i nedadgående tendens, lige siden Securities & Exchange Commission i USA udstedte godkendelse af Spot Bitcoin ETF’erne.

Men den indflydelsesrige investor tilskriver den seneste kursudvikling delvist fortællingen om “sælg nyheden”. Med tiden er hun overbevist om, at de børshandlede fonde vil vise sig at være en væsentlig fordel for BTC. På CNBCs ” Closing Bell: Overtime ” sagde Wood for nylig:

Det er et globalt regelbaseret monetært system. Det er den største af alle kryptoideerne derude. Det er den finansielle supermotorvej. Vi er begejstrede for udsigterne.

Ved udgangen af dette årti forventer Wood, at prisen på en Bitcoin vil overstige $1,0 millioner, efterhånden som de institutionelle penge fortsætter med at strømme ind i kryptorummet på bagsiden af de nyligt godkendte børshandlede fonde.

Det er tænkeligt, at den relaterede stigning hos Bitcoin også vil hjælpe andre kryptovalutaer med at stige – inklusive kommende projekter som Pullix.

Her er, hvad Pullix har sat sig for at opnå

Pullix er en nyligt lanceret hybridbørs, der især henvender sig til dem, der er frustrerede over likviditetsproblemerne hos DeFi-børserne.

Løsningen, mente teamet, ligger i at bringe fordelene ved en centraliseret såvel som en decentraliseret børs til brugerne inden for en enkelt platform – og det er, hvad Pullix er.

Men platformen har også meget mere at tilbyde. For eksempel kan de, der vælger Pullix, optjene belønninger for at handle på hybridbørsen. Dette trade-to-earn-initiativ gør det meget mere spændende for brugerne.

Plus, hvis du ejer det originale PLX-token, vil projektet endda dele nogle af sine indtægter med dig, som du i det væsentlige kan tænke på som et middel til fast passiv indkomst. Klik her for at finde ud af mere om Pullix.

Hvad gør PLX til en potentiel god investering?

Som tidligere nævnt er et originalt PLX-token det, der driver Pullix og alt, hvad det står for.

Så eksponering overfor denne hybridbørs er en investering i sig selv – og dens originale token kunne låse op for en prisstigning på bagsiden af en bredere kryptomedvind, herunder også Bitcoin ETF’erne.

Det er værd at nævne her, at Pullix har rejst langt over $4,3 millioner i løbet af få uger. Det tyder på, at efterspørgslen på det originale PLX-token har været stor, hvilket typisk er et tegn på en god investering med potentiale for et lukrativt afkast.

Hvad der er endnu mere attraktivt ved PLX er, at det i øjeblikket kun er prissat til $0,08. Så du behøver ikke at ruinere dig selv for at tage en tidlig position i dette token, der i øjeblikket er i forsalgsfasen. Prisen på Pullix-tokenet er beregnet til at stige på fredag. Du kan besøge hjemmesiden for at finde ud af mere om PLX-tokenet.

Hvad kunne ellers hjælpe Pullix (PLX) tokenet?

Ifølge Statista vil omsætningen på markedet for kryptovalutaer vokse med en sammensat årlig rate på 8,62% til $71,7 milliarder i 2028.

Den førnævnte vækst kan også komme Pullix-token til gode, især i betragtning af den store efterspørgsel, der har været i de seneste par uger. Hybridbørsen vinder indpas i investeringsverdenen, også fordi den fokuserer enormt meget på sikkerhed, som stort set er et krav for kryptohandlere.

Andre kryptorelaterede medvinde, som det originale PLX-token kunne drage fordel af, herunder Federal Reserves forventede skift i forbindelse med at sænke renterne i 2024.

Forbrugerprisindekset eller CPI i USA steg med 0,3 % i december måned mod en forventet stigning på 0,2 %. Alligevel er mange fortsat overbeviste om, at centralbanken vil sænke renten adskillige gange i år.

Er du interesseret i at finde ud af, hvordan man investerer i Pullix? Klik her for at besøge hjemmesiden og tage en tidlig position i PLX-tokenet.