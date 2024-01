Bør du investere i Bitbot, fordi Degas Wright fremhæver AI i 2024?

Degas Wright – grundlæggeren af Decatur Capital siger, at virksomheder, der kan inkludere kunstig intelligens i deres nuværende tilbud, vil klare sig godt i 2024.

Wrights syn på generativ kunstig intelligens

Kapitalforvalteren er især overbevist om, at sundhedspleje og teknologi er to sektorer, der tilsyneladende kan integrere AI i deres eksisterende produkter.

Hans bemærkelsesværdige valg indenfor de to sektorer inkluderer Microsoft Corp og Regeneron Pharmaceuticals Inc. På CNBC’s ” Worldwide Exchange ” sagde Wright for nylig:

Du bør fokusere på virksomheder, der er leverandører til kunstig intelligens-branchen – og dem, der kan lave applikationer. Så du er nødt til at kigge under motorhjelmen og forstå, hvordan AI påvirker deres forretning.

Alt i alt tyder hans bemærkninger på, at eksperten ser en hurtig vækst i AI, som startede tidligt sidste år, da Microsoft annoncerede en investering på flere milliarder dollars i OpenAI, som vil fortsætte i 2024.

I betragtning af at kunstig intelligens er et voksende adresserbart marked, er det mere end sandsynligt, at den relaterede fordel ikke kun vil være begrænset til giganter som $MSFT eller $REGN. Nyligt lancerede platforme som Bitbot kan også drage fordel af medvinden.

Her er, hvad Bitbot har sat sig for at opnå

Bitbot er et AI-aktiveret projekt, der er forpligtet til at maksimere dit afkast ud af kryptovalutaer som handlende.

Det er en Telegram-handelsbot, der udnytter kunstig intelligens til at give detailinvestorer værktøjer af institutionel kvalitet.

Kryptomarkedet forventes generelt at få et stærkt 2024, nu hvor Securities & Exchange Commission i USA har godkendt Spot Bitcoin ETF’erne – og Bitbot vil sikre, at du ikke bliver efterladt i den forventede stigning.

Hvis sikkerhed har været en væsentlig grund til, at du ikke har eksperimenteret med trading bots indtil videre, er Bitbot noget for dig, da det i bund og grund er pioneren inden for ikke-frihedsberøvende trading bots.

Kort sagt har Bitbot sat sig for at minimere risikoen og forbedre afkastet for kryptohandlere i 2024. Du kan finde ud af mere om denne up-and-coming platform på dens hjemmeside her.

Bitbot giver dig eksponering oberfor krypto og AI

Interessant nok er Bitbot en investering i sig selv. Hvorfor – fordi den er drevet af sit eget originale token.

At tage en tidlig position i Bitbot-tokenet, der i øjeblikket er i forsalgsfasen, er en måde at få eksponering til to af de hurtigst voksende markeder derude: kryptovalutaer og kunstig intelligens.

Statista forudser for eksempel, at AI vil være et marked på $2,0 billioner i 2030 mod kun omkring $200 milliarder i skrivende stund. Det oprindelige token er i øjeblikket kun prissat til $0,01, så du behøver heller ikke at sprænge banken for at investere i det. Ifølge Bitbots hjemmeside:

Bitbot vil bruge en del af sin forsalgstildeling til konkurrencer – hvoraf den første er en $100K konkurrence.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.