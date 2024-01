Optimisme (OP)-indehavere nyder godt af overskud på trods af bearish prishandlinger – detaljer

Kryptomarkedet tog imod denne uge med det forkerte ben, da markedsværdien af alle digitale mønter faldt med 5 % til 1,5 billioner dollars fra 1,6 billioner dollars. Optimisme (OP) sluttede sig til denne nedtrækning og afsluttede den foregående uge med et næsten 20% prisfald til pressetidsværdi på $2,83.

OP 7D Chart on Coinmarketcap

På trods af den nedadgående prisbane viser data, at mere end 85 % af OP-indehaverne nyder godt af overskud til aktuelle priser.

Optimismens indehavere nyder godt af afkast på trods af prisfald

De seneste IntoTheBlock-data viser, at 87% af Optimism-investorer er i den profitable kategori på trods af sidste uges OP-kurs fald. Det er en imponerende målestok for projektet, da det viser robusthed af loyale investorer, der kan navigere gennem markedsvolatilitet.

Source – IntoTheBlock

Desuden bekræfter langsigtede investorers modstandskraft deres tillid til projektets fremtidige vækst.

Optimisme blockchain oplevede en imponerende vækst inden for det seneste år. Den implementerede Bedrock-opgraderingen den 6. juni 2023. Hardfork var blandt de detaljerede forslag til lancering af en Superchain med flere blockchain-platforme, der deler en enkelt software for forbedret interoperabilitet og sikkerhed.

Bedrock hardfork målrettede reducerede gebyrer og indbetalingstid, mens den sikrede sikkerhed i topklasse. Optimisme oplevede en markant stigning i transaktioner og volumen efter opgraderingen.

Optimisme netværk genoplivning

Data viser, at layer2-skaleringsløsningen har oplevet mange store transaktioner i løbet af de sidste par uger. ITB-data viser, at tallet sprang til 421 den 12. januar for at nå et års højdepunkt. Også antallet af tegnebøger med OP oversteg markedet på 1 million. Nye adresser, der sluttede sig til netværket, forblev mere end 1,34K inden for de sidste tre måneder. Den forstærkede brugeraktivitet er bullish for det digitale token.

Yderligere sluttede Optimism sig til top 10 projekter af GitHub commits, hvilket understregede øget udvikleraktivitet.

Fortsat blockchain-udvikling i det seneste år har holdt optimismen oven vande på trods af brede markedsudfordringer, hvilket har oversat til imponerende afkast for OP-indehavere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.