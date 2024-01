De handlende, der er ved at miste tilliden til Bitcoins (BTC) forventede opsving, vender sig mod denne meme-mønt

Lanceringen af de Spot Bitcoin børshandlede fonde har ikke levet op til forventningerne, da BTC-priserne ikke har stabiliseret sig ud over $40K-niveauet. Mens bjørnene dominerer flagsskibskryptoen, så skaber den nye krypto med hundetema Memeinator (MMTR) med at skabe bølger med sine lovende forsalgfaser.

Bitcoin ETF opfylder ikke de tidlige forventninger

Markedsdeltagerne var overbeviste om, at Bitcoin ETF-godkendelsen ville sende den førende digitale mønt forbi $50K. Selvom aktivet nåede årets højdepunkt på $48,5k, så var der et bemærkelsesværdigt fald. Dette ser ud til at have skuffet de nye kryptoinvestorer. Desuden viser Santiment, at de forsskellige Bitcoin wallets har oplevet enorme tab for nylig.

📉👋 The amount of total #Bitcoin wallets have been declining at their swiftest rate since early October (just before the major #crypto #bullcycle started). The crowd is showing a similar level of impatience this time around with over 487K wallets holding 1 $BTC or pic.twitter.com/K6LwSWYUYM — Santiment (@santimentfeed) January 26, 2024

Wallets med Bitcoin er styrtdykket med den hurtigste hastighed siden oktober 2023, før den betydningsfulde cyklus kickstartede. Derfor udviser deltagerne samme utålmodighed, idet adresser med 0 til 1 BTC er blevet likvideret i løbet af de seneste fire dage.

Memeinator (MMTR) oplever stabil opmærksomhed fra investorerne

Memeinators forsalg har været stabilt, siden altcoinen blev lanceret i september 2023 til $0,01 pr. token. Projektet med hunde-tema har rejst over $3,9 millioner i fase 13 af sit forsalg. Ifølge analytikerne vil MMTR være blandt de bedste kryptomemes i år, i takt med at investorerne udforsker de mindre og mellemstore mønter.

Forståelse af Memeinator

Memeinator er et nyt kryptoprojekt, der har til formål at forbedre meme-mønternes kvalitet og status ved at eliminere temaaktiver uden iboende værdi. Det kombinerer blockchain-ekspertise, AI, lukrative tokenomics og omfattende markedsføring for at dominere kryptovalutamarkedet.

De bruger værktøjer som Open AI og Twitters API til at identificere og eliminere svage meme-aktiver i kryptoverdenen.

MMTR-indehaverne vil nyde godt af adskillige belønninger ved at interagere med Memeinator-hjemmesiden.

Bør du investere i Memeinator?

Memeinator kunne blive en af de digitale mønter, der er værd at investere i. Projektet har oplevet et kæmpe momentum under forsalget, og eksperterne forudser imponerende kursbevægelser efter den officielle lancering og børsnotering.

Udviklinger som kvartalsvise token afbrændinger og passiv indkomst via staking puljer vil sandsynligvis drive MMTR’s fremtid.

Netop fordi analytikerne forventer, at AI-tokens vil levere varen under det næste opsving, så forventes det, at et lukrativt forsalg, den stigende popularitet og imponerende tokenomics vil kunne presse MMTR-priserne over $1 i løbet af de næste 12 måneder.

Du kan finde flere oplysninger om Memeinators aktuelle forsalg på deres hjemmeside.