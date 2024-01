Hvad sker der med den russiske rubel (USD/RUB)?

USD/RUB -kursen har bevæget sig sidelæns i de sidste par dage, da investorerne fokuserer på de næste Federal Reserve-handlinger og energisektoren. Parret er forblevet på 88, et fald fra sidste års højeste på 102,53.

USA’s BNP og råoliepriser

Parret mellem USD og russiske rubler reagerede mildt på de seneste amerikanske BNP-data . Ifølge statistikbureauet klarede den amerikanske økonomi sig ganske godt i fjerde kvartal, da den styrtede økonomernes estimater. Rapporten viste, at økonomien voksede med 3,3 % i 4. kvartal, højere end de forventede 2,0 %.

Rapporten har en vigtig betydning for den amerikanske dollar og verdensmarkedet. For det første betyder det, at økonomien er i så god en form, at Federal Reserve ikke har noget incitament til at begynde at sænke renten så hurtigt som muligt.

De seneste data bekræftede, at økonomien stadig klarer sig godt. Arbejdsløsheden er forblevet på 3,7 %, mens lønvæksten er på 4 %. Det betyder, at lønningerne, i det mindste officielt, vokser i et hurtigere tempo end inflationen, hvilket er ideelt.

Yderligere data fra S&P Global afslørede, at PMI’erne for fremstilling og service forblev over 50 i januar. Produktionstallet har været under 50 i de seneste måneder, hvilket betyder, at det har gjort fremskridt i januar.

Derfor, med en inflation på over 2 %, er der sandsynlighed for, at Federal Reserve vil udskyde sin rentenedsættelse. De fleste analytikere ser, at det begynder at sænke renten i juni, hvilket er en positiv ting for USD.

USD/RUB-parret har også reageret på ydeevnen i energisektoren, efterhånden som krisen i Rødehavet eskalerer. De seneste data viser, at prisen på Brent og West Texas Intermediate (WTI) ikke er steget, men er forblevet stabil.

Dette er bemærkelsesværdigt, fordi Rusland tjener de fleste af sine penge på at sælge olie. Det er den blevet ved med, selv efter at vestlige lande har pålagt et prisloft ved at sælge enorme olieressourcer til Kina, Indien og andre asiatiske lande.

Udfordringen for Rusland er, at priserne på andre råvarer, det sælger, er dykket. Naturgas pris er styrtet med over 80 % fra sit højeste punkt i 2022, mens hvede, majs og andre metaller er dykket.

USD/RUB teknisk analyse

USD/RUB-kursen toppede på 102,53 i 2023, da rublens salg faldt. Det begyndte derefter at trække sig tilbage og dannede et dobbeltbundsmønster på 86,98. Det er ikke lykkedes at bevæge sig under dette niveau adskillige gange siden november sidste år på trods af Fed’s og den russiske centralbanks handlinger.

Parret forbliver under 50-dages og 25-dages Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA). Derfor er udsigterne for parret i øjeblikket neutrale med en bearish bias. Mere rubelstyrke vil blive bekræftet, hvis den styrter ned under støtten på 86,98.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.