Bitcoin-handlere satser over $3 milliarder på BTC-tyreløb, hvad ved Bitfinex-hvaler?

Bitcoin-hvaler på cryptocurrency-børsen Bitfinex har konsekvent tilføjet deres Bitcoin-position i maj. De store pengepungsinvestorer på Bitfinex forudsagde kollapset i Bitcoin i april og begyndte at akkumulere BTC i maj, “købte dykket.”

Bitfinex-hvaler satsede over $3 milliarder på Bitcoin-rally

Bitcoin har været vidne til store træk, op til 40 % i tidligere cyklusser, efter halveringsbegivenheden. BTC kom sig hurtigt over sin seneste korrektion og gjorde et comeback over $65.500 mandag den 6. maj.

Bitcoin-hvaler på kryptobørsen Bitfinex timede Bitcoins korrektion. De store tegnebogsinvestorer trimmede deres BTC-beholdninger fra 76.000 før martss rekordhøje niveau til 42.000 og tog overskud under Bitcoins rekordhøje.

Data fra efterretningssporeren Datamish viser, at i løbet af april tilføjede hvaler cirka 6.165 lange positioner (bullish bets) i Bitcoin. Fra mandag den 6. maj står de samlede Bitcoin lange positioner på 48.978 BTC, til en værdi af over $3 milliarder.

Bitfinex lange positioner

Hvaler fortsætter med at forstærke deres positioner og stable Bitcoin longs i maj. Typisk betragtes Bitfinex hvalaktivitet som en pålidelig indikator for Bitcoin-pristendensen. Lange positioner har en tendens til at bunde, når BTC-prisen rammer en lokal top, og det omvendte er sandt.

Det seneste fald i markedet er præget af konsekvent akkumulering af store tegnebogsinvestorer. Fear and Greed Index, et værktøj til at måle den overordnede stemning blandt markedsdeltagere, viser, at der er “grådighed” blandt handlende. Typisk øger “grådighed” et aktivs værdi. Bitcoin er sandsynligvis på vej mod yderligere gevinster i maj, da markedsdeltagere handler grådige.

Bitcoin-pris på vej til at nå $150.000 i denne cyklus: Bernstein

Efter Bitcoins nylige opsving siger analytikere hos Bernstein Research, at BTC “langt fra er færdig.” Analytikere har gentaget deres forudsigelse om Bitcoin og udtalt, at BTC er klar til at nå $150.000 ved udgangen af 2025 i den igangværende cyklus.

Bitcoins finansieringsrate er tilbage i det positive territorium, baseret på Coinglass-data, hvilket signalerer, at aktivet sandsynligvis er ude af negativt territorium. Typisk er negative finansieringssatser forbundet med bearish resultater for et aktiv.

Bitcoin Open Interest vægtet finansieringsrate

Nettotilgangen af Bitcoin Spot ETF’er er en anden vigtig katalysator, der kan påvirke aktivets pris. Data fra strømmene den 6. maj viser, at 3.710 BTC til en værdi af $236 millioner strømmede ind i Bitcoin ETF’er, hvilket understøtter tesen om opsving på kryptomarkedet.

Bitcoin ETF flows

I skrivende stund er Bitcoin-prisen $63.362 på Binance.

