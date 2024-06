GoMining sikrer en investering på $3 millioner fra Bitscale Capital for at udvide den innovative Bitcoin-mineprotokol

GoMining, en infrastrukturvirksomhed, der letter adgangen til Bitcoin-minedrift, har med succes rejst $3 millioner i en finansieringsrunde ledet af den internationale venturekapitalfond, Bitscale Capital.

Investering for at styrke den globale minedrift

Bitscale Capitals investering indebærer erhvervelse af 3 millioner dollars i egenkapital i form af GOMINING-tokens, den oprindelige kryptovaluta i GoMining-økosystemet og en samling af NFT’er.

Disse NFT’er repræsenterer andele af GoMinings omfattende digitale Bitcoin- mineinfrastruktur på tværs af ni globale datacentre.

Denne finansiering er rettet mod at styrke GoMinings mission om at tilbyde en forenklet og brugervenlig gateway til Bitcoin-minedrift, hvilket tilskynder til bredere deltagelse i jagten på ‘digitalt guld’.

Innovation med Liquid Bitcoin Hashrate og NFT’er

GoMinings unikke tilgang involverer Liquid Bitcoin Hashrate (LBH) protokollen, hvor NFT’er korrelerer med faktiske andele af virksomhedens Bitcoin minedrift, målt i terahash per sekund (TH/s) og watt per terahash (W/TH).

Denne opsætning tillader hver NFT- indehaver at eje en del af ægte Bitcoin-minekapacitet, som igen genererer daglige Bitcoin-belønninger.

Denne model forenkler den ellers komplekse og dyre proces med cryptocurrency-mining ved at eliminere behovet for individuel opsætning og vedligeholdelse af minedriftshardware.

Udvidelsesplaner og strategiske mål

Med et ambitiøst mål om at øge sin samlede genererede hashrate til 25 millioner TH/s i midten af 2025, planlægger GoMining at udvide sin nuværende datacenterinfrastruktur og etablere nye faciliteter i Nordafrika og Mellemøsten senere på året.

Denne udvidelse er en del af GoMinings strategiske initiativ for at øge sin minekapacitet og forbedre servicetilbud til sine brugere globalt.

Brugerfordele og økosystemvækst

GoMining-modellen frigør ikke kun brugere fra de store startomkostninger forbundet med kryptomining, men også fra løbende vedligeholdelsesproblemer.

NFT-indehavere er kun ansvarlige for elomkostningerne, som er blandt de laveste i branchen, og kan nyde yderligere rabatter ved at betale med GOMINING-poletter.

Platformens brugeroplevelse er yderligere beriget gennem en gamified grænseflade, der giver minearbejdere mulighed for at anvende forskellige strategier og deltage i afstemninger i lokalsamfundet.

Brancheanerkendelse og fremtidige samarbejder

GoMinings nye tilgang har vakt opmærksomhed i det bredere kryptosamfund, hvilket fremgår af lanceringen af den første samling af NFT-minearbejdere på TON blockchain.

Planer er undervejs for yderligere at integrere med TON-økosystemet, hvilket potentielt vil udvide Bitcoin-minedriftsadgangen til et af de mest aktive blockchain-fællesskaber.

Ledelsens perspektiv

Mark Zalan, administrerende direktør for GoMining, sagde,

Vi er glade for at kunne annoncere påbegyndelsen af vores partnerskab med Bitscale Capital og den succesrige rejsning af $3 millioner i investeringer, som vil blive rettet mod yderligere udvikling af vores projekt.

Han fremhævede sammenhængen mellem investorens tillid og det institutionelle markeds anerkendelse af GoMinings innovative løsninger.

Denne betydelige investering markerer et centralt punkt for GoMining, da det fortsætter med at skubbe grænserne for, hvad der er muligt i Bitcoin-mineområdet, hvilket gør det tilgængeligt og rentabelt for et bredere publikum.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.