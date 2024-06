Sydkorea udelukker kryptovaluta i den nyligt opdaterede donationslov

I en væsentlig lovgivningsmæssig opdatering har Sydkorea for første gang siden 2006 revideret sin donationslov, hvilket udvider omfanget af acceptable donationsaktiver, men især ekskluderer kryptovalutaer som Bitcoin.

Udvidede donationsmuligheder omfatter teknologi

Indenrigs- og Sikkerhedsministeriet, som fører tilsyn med ændringerne af håndhævelsesbekendtgørelsen af lov om indsamling og anvendelse af donationer, har indført flere moderne betalingsmetoder i donationsrammen.

Fra og med juli vil sydkoreanere være i stand til at donere ved hjælp af gavekort til varehuse, børsnoterede aktier, pengepoint fra store platforme som Naver og supermarkedskuponer. Derudover kan donationer nu foretages med lokale regeringsudstedte, koreanske won-tilknyttede stablecoins og blockchain -drevne e-gavekort.

Kryptovalutaer fraværende i donationsmetoder

På trods af Sydkoreas høje hastighed for cryptocurrency-adoption og handel, har regeringen besluttet at udelukke digitale valutaer som Bitcoin fra listen over godkendte donationsaktiver.

Indenrigs- og Sikkerhedsministeriet angav ikke specifikke årsager til denne udelukkelse, hvilket udløste diskussioner og spekulationer blandt interessenter og borgere.

Denne beslutning ses som en væsentlig udeladelse i betragtning af populariteten og den stigende almindelige accept af kryptovalutaer i landet.

Teknologiske forbedringer for at lette at give

Ændringerne handler ikke kun om at udvide typerne af donationsaktiver; de har også til formål at modernisere, hvordan donationer foretages.

Avancerede teknologier såsom automatiske svarsystemer (ARS) vil blive brugt til at lette donationsprocessen.

Regeringen søger også at introducere flere online donationsplatforme og strømline processer for at øge tilgængeligheden og effektiviteten, hvilket afspejler en forpligtelse til at udnytte teknologien til at understøtte filantropiske aktiviteter.

Indvirkning på donationslandskabet

Udelukkelsen af kryptovalutaer fra godkendte donationsaktiver rejser spørgsmål om de potentielle indvirkninger på velgørenhedsdrev og den bredere accept af digitale valutaer i Sydkorea.

Mens regeringen har taget visse teknologiske innovationer til sig som blockchain-drevne værdikuponer og stablecoins, kan modviljen mod at inkludere populære kryptovalutaer påvirke den fremtidige lovgivningsmæssige udvikling i det digitale valutarum.

Opdateringen af donationsloven afspejler Sydkoreas bestræbelser på at tilpasse sig skiftende teknologier og betalingsmetoder, siden den oprindelige lovgivning blev vedtaget i 2006, en tid før den udbredte indførelse af smartphones og moderne digitale betalingssystemer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.