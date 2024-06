Visa-rapporten afslører, at mindre end 10% af stablecoin-transaktioner er organiske

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

En ny analyse udført af Visa og dataanalysefirmaet Allium Labs har opdaget, at mindre end 10% af stablecoin- transaktionsmængderne genereres af rigtige brugere, hvor langt størstedelen er drevet af automatiserede bots og storskalahandlere.

Begrænset organisk aktivitet i stablecoin-transaktioner

Undersøgelsen, som blev rapporteret af Bloomberg, undersøgte transaktioner til en værdi af cirka 2,2 billioner USD i april og fandt ud af, at kun cirka 149 milliarder USD repræsenterede ægte, organisk betalingsaktivitet. Denne skarpe uoverensstemmelse fremhæver udbredelsen af ikke-menneskelige aktører på stablecoin-markederne.

Analysen havde til formål at fjerne bot-genereret aktivitet og handler fra store enheder for udelukkende at fokusere på transaktioner foretaget af faktiske mennesker.

Stablecoin-markedet domineret af store spillere

Stablecoin-sektoren, med et samlet markedsudbud på omkring $150 milliarder, er overvejende kontrolleret af Tether (USDT) og USD Coin (USDC), som har markedsandele på henholdsvis 75% og 22%, ifølge mægler Bernstein.

Stablecoins, som er kryptovalutaer knyttet til stabile aktiver som den amerikanske dollar, er designet til at opretholde en konstant værdi og bliver stadig vigtigere i det bredere digitale valutalandskab.

Regulerings- og industriudvikling

Fokus på stablecoins er blevet intensiveret efter meddelelser fra virksomheder som PayPal om at udstede deres egne stablecoins.

Derudover er udsigten til stablecoin-regulering i stigende grad tilbøjelig til at udvikle sig gennem den amerikanske kongres med det formål at etablere klarere regler for deres brug og udstedelse.

Analyse af datakompleksiteten

Cuy Sheffield, Visas Head of Crypto, bemærkede kompleksiteten i at analysere stablecoin-transaktioner på grund af de mangefacetterede anvendelser af blockchains.

“Der er meget støj i disse data, da blockchains er netværk til generelle formål, hvor stablecoins kan bruges på tværs af en række anvendelsessager.”

Vækst i brugerengagement

På trods af udfordringerne med at identificere arten af transaktioner fandt rapporten en positiv tendens i brugerengagement.

Der var en rapporteret stigning i antallet af månedlige aktive stablecoin-brugere med 27,5 millioner aktive brugere på tværs af alle blockchain-netværk.

Dette indikerer en voksende adoption og brug af stablecoins af offentligheden på baggrund af automatiserede handelsaktiviteter.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.